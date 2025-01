Tavaly nem jelentettek medvék okozta kárt Tusnádfürdőn

Tavaly nem érkezett bejelentés medvék okozta károkról Tusnádfürdőn, mára a székelyföldi üdülőhely modellértékűvé vált az ember és nagyvad együttélése szempontjából – mondta Imecs István, a barna medvék okozta gondok megoldásával megbízott helyi munkacsoport koordinátora pénteken az Agerpres hírügynökségnek.

A helyi munkacsoportot a Project Bag Egyesület képviseletében vezető biológus a román hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi helyzet a három éve elkezdett erőfeszítéseik eredménye. Ezek nyomán már alig van medvék jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert telefonos riasztás a korábban erről hírhedt Hargita megyei településen, tavaly egyáltalán nem érkezett bejelentés medvék okozta kárról.

A szakember szerint 2021-ben még 250 telefonos figyelmeztetést adtak le a nagyvadak megjelenése miatt lakott területen, és a medvék okozta kár is jelentős volt, gyakran betörtek a lakosok udvarába, házaiba.

Mint mondta, a pozitív változás Butyka Zsolt polgármester hozzáállásának eredménye, aki szakemberekből álló munkacsoportot hozott létre a medvék okozta probléma kezelésére. Ez számos esetben avatkozott be, kergette el vagy helyeztette át a településre bejáró nagyvadakat, öt egyedet ki is lőttek, miután nem sikerült leszoktatni a ragadozókat arról, hogy élelem után kutatva betörjenek a házakba.

Illusztráció (Fotó: MTI/Honéczy Barnabás)

A helyzet javulásához az erdőközeli, nyílt területen lévő gyümölcsfák kivágása is hozzájárult, mivel a település nyár végén egy „óriási etetővé vált”, éjszakánként 15–20 medve is bejárt lakmározni a gyümölcsbe – mondta a szakember. De a medvék búvóhelyéül szolgáló bozótosok kiirtása és a medvebiztos kukák felszerelése is kellett a sikerhez.

A szlovákiai Tátrai Nemzeti Parkban alkalmazott konténerek közül 16-ot a Természetvédelmi Világalap (WWF) segítéségével szereltek fel.

Imecs István szerint a javuláshoz a nemzetközi szakemberek részvételével rendezett konferenciák, tudományos szimpóziumok is hozzájárultak, ahol megismerhették a más országok által alkalmazott megoldásokat a medvék okozta problémák kezelésére.

Tusnádfürdőn egy applikációt is létrehoztak, melyen a lakosok és turisták a medvék jelenlétével kapcsolatos információt közölhetik a hatóságokkal. Egy látogatóközpont is létesült, a Tusnad Eco Bear Cave felkeresőit a medvékről, ezek viselkedéséről tájékoztatják.

A biológus az Agerpresnek úgy vélte, hogy a Tusnádfürdőn alkalmazott intézkedéseket más romániai településeken is használni lehetne a nagyvad távoltartására.

Romániában a környezetvédelmi tárca 2023 májusában egy felmérés alapján 7500 és 8100 közöttire becsülte a vadon élő barna medvék számát.

A településekre bejáró nagyvadak az elmúlt 5-6 évben nemcsak tetemes anyagi károkat okoztak, hanem több mint 150 esetben támadtak emberre, és emiatt tucatnyi haláleset is történt. A román parlament tavaly júliusban törvénymódosítást fogadott el a túlszaporodott medveállomány ritkítását célzó vadászati kvótákról, miután egy közkedvelt turistaösvényen 19 éves lányt ölt meg egy medve.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)