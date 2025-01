Mel Gibson malibui háza is leégett a kaliforniai erdőtűzben

Leégett Mel Gibson háza a Los Angeles-i erdőtűzben, erről beszélt a színész egy telefonos interjúban.

Mel Gibson malibui otthona is leégett a Los Angeles-i erdőtűzben, miközben Joe Rogannal podcastot vett fel a texasi Austinban – írja a CNN. A színész erről egy telefonos interjúban beszélt. Gibson azt is elmondta, hogy próbál nem összetörni az események súlya alatt, de rosszul érezte magát a forgatás alatt, mert tisztában volt vele, hogy a háza környéke is lángokban áll. „Amikor hazaértem, a ház az nem volt ott” – mondta a telefonos interjúban, majd úgy folytatta: „hazamentem, és azt mondtam magamban: hát, legalább a vízvezetékkel nincs több gond.”

A Los Angeles-i erdőtűzben több hírességnek, köztük Paris Hiltonnak és Hunter Bidennek, a leköszönő elnök fiának is leégett a háza.

Kiemelt kép: Mel Gibson (Fotó: EPA/Sebastien Nogier)