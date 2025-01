Eltűnt magyar testvérpárt keres a rendőrség Skóciában

A skót rendőrség egy magyar testvérpárt keres Aberdeenben, a nővéreket utoljára három nappal ezelőtt látták. Huszti Eliza és Henrietta, mindketten 32 évesek, Aberdeen belvárosában élnek. Utoljára kedden, hajnali negyed háromkor látták őket a Market Streetnél, a Victoria hídnál. Ezután átkeltek a hídon, majd a Dee folyó melletti gyalogösvényre fordultak, az Aberdeen Boat Club irányába –írja a BBC

