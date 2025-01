Visszautasította Zuckerberg cenzúrával kapcsolatos állításait az EU

Az Európai Bizottság szerdán visszautasította Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója azon állításait, miszerint az uniós adatvédelmi jogszabályok cenzúrát jelentenek a közösségi médiára nézve.

Kedden Zuckerberg bejelentette, hogy a Meta – a Facebook anyacége – felhagy tényellenőrzési programjával a hozzá tartozó közösségimédia-felületeken, és enyhít a vélemények szabad kifejtésének korlátain. Az óriáscég tulajdonos-elnöke a bejelentéskor bírálta az EU-t, mondván: „Európa folyamatosan olyan törvényeket hoz, amelyek intézményesítik a cenzúrát, és szinte lehetetlenné tesznek bármilyen innovációt”.

Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője a testület szerdai sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy teljes mértékben visszautasítanak a cenzúrával kapcsolatos bármilyen állítást.

Thomas Regnier digitális ügyekért felelős uniós szóvivő hangsúlyozta: a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabály (DSA) nem kötelezi a platformokat arra, hogy jogszerű tartalmakat eltávolítsanak, csupán arra, hogy azokat töröljék, amelyek ártalmasak lehetnek, például gyermekekre vagy az EU demokratikus rendszereire.

Mark Zuckerberg azt is bejelentette, hogy a tényellenőrök helyét az X közösségi oldalon alkalmazott „közösségi bejegyzések” (community notes) módszere veszi át, aminek lényege, hogy maguk a felhasználók jelezhetik, ha egy-egy megjelent tartalmat kifogásolnak.

A bizottság szerint azonban az ilyen rendszer alkalmazása az EU-ban megkövetelné a platformtól, hogy kockázatelemzést végezzen, és azt benyújtsa az unió végrehajtó szerve számára.

A szóvivő kijelentette, hogy az EU nem írja elő, milyen formát kell öltenie a tartalommoderációnak.

„Bármilyen modellt is választ egy platform, hatékonynak kell lennie, és ezt fogjuk vizsgálni… Tehát ellenőrizzük az itt az EU-ban alkalmazott tartalommoderációs intézkedések vagy politikák hatékonyságát” – mondta a szóvivő. A szóvivő közölte azt is, hogy az EU-ban élő felhasználók továbbra is részesülni fognak az Egyesült Államokban közzétett tartalmak független tényellenőrzéséből.

Kiemelt kép: Mark Zuckerberg, a Facebook internetes közösségi portál társalapítója, a Meta vezérigazgatója (Fotó: MTI/EPA/Jiji Press)