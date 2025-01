A ChatGPT-t használta a Las Vegas-i Cybertruck-robbantás megtervezéséhez a merénylő

Matthew Livelsberger, aki aktív katonai szolgálatot teljesítő katona, a mesterséges intelligenciát használta egy Tesla Cybertruck felrobbantásának megtervezéséhez a Las Vegas-i Trump Hotel előtt.

Matthew Livelsberger a ChatGPT mesterséges intelligenciát használta a Tesla Cybertruck robbantásának megtervezéséhez, amely a Las Vegas-i Trump International Hotel előtt történt újév napján – közölték a hatóságok kedden.

Authorities revealed a US soldier used #ChatGPT to plan an attack on a #TeslaCybertruck, resulting in his suicide and minor injuries to seven. This incident highlights the potential misuse of #ArtificialIntelligence (AI). Read more: https://t.co/SUUVw5ZH23 pic.twitter.com/flsk25D1Lb — Mint (@livemint) January 8, 2025

A hatóságok szerint Livelsberger, aki öngyilkosságot követett el az incidens során,

kérdéseket tett fel a robbanóanyagokról és arról, hogy milyen módon lehet azokat aktiválni.

McMahill szerint ez az első eset az Egyesült Államokban, ahol egy gyanúsított mesterséges intelligenciát (MI) használt egy robbanószerkezet megépítéséhez. Ezt aggasztónak és játékszabály-változtatónak nevezte, hozzátéve, hogy ez egyúttal tanulságos pillanat más bűnüldöző szervek számára is.

NEW: Video shows Tesla Cybertruck explosion at the Trump Hotel in Las Vegas. No word yet on the cause pic.twitter.com/tR9UabrsH4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2025

Az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője közleményében sajnálatát fejezte ki az incidens miatt, és hangsúlyozta, hogy elkötelezettek az MI-eszközök felelős használata mellett.

„A modelljeinket úgy terveztük, hogy visszautasítsák a káros utasításokat, és minimalizálják a káros tartalmak megjelenését”

– mondta a szóvivő.

Livelsberger a ChatGPT-n keresztül próbált információt szerezni arról, hogy mennyi robbanóanyagra lenne szüksége a tervezett robbanáshoz – közölte Dori Koren, a Las Vegas-i rendőrség helyettes seriffje. Emellett azt is kutatta, hogy hol lehet tűzijátékot vásárolni, és összehasonlította azokat más robbanóanyagokkal.

Looks like ChatGPT helped build that cybertruck explosion in Vegas. Here are some of the prompts he used. The safety rails they added to ChatGPT were kind of pointless. There is obviously far more to this story, but it’s not something I want to go into with this post. Source:… https://t.co/3zj6m7Ing4 pic.twitter.com/ehwKQHLAZD — MG (@_MG_) January 8, 2025

A robbanáskor Livelsberger, aki Colorado Springsből származott, öngyilkos lett. A nyomozók két lőfegyvert, egy kézifegyvert és egy puskát találtak a járműben. A Cybertruck hátuljában az elkövető több mint 27 kilogramm tűzijátékot és 75 liter üzemanyagot helyezett el, amelyek potenciális robbanási forrást jelentettek.

A nyomozók egy hatoldalas dokumentumot találtak a Cybertruckban, amely különböző sérelmeket és Livelsberger folyamatosan változó terveit tartalmazta.

A dokumentum kritikus volt a Biden-kormányzattal szemben, és utalt Livelsberger háborús emlékeire, valamint arra, hogy elvesztette társait a harctéren.

A dokumentum mentális egészségügyi problémákat is feltárt, beleértve a poszttraumás stressz zavar jeleit. Livelsberger arról is írt, hogy aggódik, hogy a média terroristának bélyegzi, és hangsúlyozta, hogy nem akart másokat bántani, csak önmagát. Eredetileg a Grand Canyon üvegkilátójánál tervezett robbantást, de végül a Trump Hotelre váltott– közölte a rendőrség.

The driver of the Tesla Cybertruck that exploded on New Year’s Day outside the Trump International Las Vegas Hotel „used ChatGPT to plan out his attack,” according to authorities. https://t.co/c6r7MeVAeW pic.twitter.com/9hsnn2N364 — ABC News (@ABC) January 7, 2025

Livelsberger az amerikai hadsereg Zöldsapkás egységének tagja volt, és Németországban állomásozott. Több magas rangú kitüntetést kapott, köztük a Bronzcsillagot bátorságért. A robbantás előtt mentális egészségügyi segítséget kapott, és stabil állapotúnak tartották, hogy hazatérjen az ünnepekre.

Felesége elmondta a nyomozóknak, hogy Livelsberger elhagyta a házat karácsony környékén egy hűtlenségi vita után, és úgy vélte, nem akart másokat bántani. A hatóságok folytatják a nyomozást – írta az AbcNews.

Kiemelt kép: A rendőrség közreadott videójáról készített kép a január 1-jén felrobbant Tesla Cybertruck kisteherautó roncsáról (Fotó: MTI/EPA/Las Vegas-i rendőrség)