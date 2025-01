Fegyverrel a törvényhozás ellen: négy éve a nemzeti gárdisták tettek rendet a Capitoliumban

Különös aktualitást ad az amerikai törvényhozás, a Capitolium 2021. január 6-i ostromának az, hogy a távozó elnök, Joe Biden – annak ellenére, hogy a múlt nyáron ennek ellenkezőjét ígérte – egyik legutolsó intézkedéseként elnöki kegyelemben részesítette fiát, az ukrán Burisma energetikai céggel kapcsolatos, súlyos korrupciós ügyekben érintett Hunter Bident.

It will be very interesting when all this is revealed in Senate #ImpeachingHearings : #HunterBiden has been named by #Latvian AG as coconspirator who knowingly participated in the #Ukraine #Burisma RICO scheme, funneling millions to his #RosemontSeneca account in the Caymans… pic.twitter.com/q6wzvfbLH3

Négy esztendővel ezelőtt példátlan esemény zajlott az Egyesült Államokban: a 2020. november 3-i választások eredményével

Az ostrom előzményei közé tartozott az ország feszült belpolitikai légköre. Az akkor még hivatalban levő republikánus elnök, Donald Trump hosszabb ideig nem ismerte el kihívója, a demokrata Joe Biden győzelmét. Azzal vádolta a demokratákat, hogy választási csalást követtek el. A 2020. január 6-i ostrom a George Washington-emlékműnél kezdődött, a Mentsétek meg Amerikát! néven meghirdetett demonstráción többek között Rudy Giuliani is felszólalt. Ő volt New York polgármestere a 2011. szeptember 11-i terrortámadások idején. Beszédében a politikus „bajvívásra” szólított fel.

On January 6, rioters coming from a pro-Trump rally broke into the U.S. Capitol, resulting in deaths, injuries, arrests and vandalism.

Here’s an in-depth look into how the incident unfolded. https://t.co/w5igPwlg5U pic.twitter.com/3pvim71IsO

