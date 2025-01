Trump saját birtokán látta vendégül Giorgia Melonit

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egy nagyon szűk vezetői körhöz csatlakozhatott azzal, hogy még hivatalba lépése előtt találkozhatott Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok leendő elnökével.

Trump floridai magánbirtokán, Mar-a-Lagoban fogadta Melonit – értesült a The New York Times. A találkozó informális vacsorával és egy dokumentumfilm közös megtekintésével zajlott, amelyen Trump leendő kormányának néhány megnevezett tagja, többek között Marco Rubio (külügyminiszter-jelölt) és Scott Bessent (pénzügyminiszter-jelölt) is részt vettek. A látogatás különösen fontos pillanat Meloni politikai karrierjében, aki Európában már jelentős befolyást vívott ki magának, így könnyebb dolga van a Trump-adminisztrációval való kapcsolatépítésben is.

A két vezető vélhetően olyan témákat is megvitatott, mint az Európa és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek, valamint a NATO-tagállamokat érintő biztonságpolitikai kérdések, beleértve az ukrajnai háborút. Szóba kerülhetett az Iránban fogva tartott újságíró, Cecilia Sala ügye is, amely kapcsán Olaszország és az Egyesült Államok fokozta a diplomáciai nyomást Iránnal szemben.

Meloni a jövőben aktív szerepet vállalhat az Európai Unió külpolitikájának irányításában. Az olasz kormányfő néhány hete mondott le az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöki tisztségéről, hogy figyelmét más irányba összpontosíthassa. A Trumpnál tett látogatással tovább erősítheti pozícióját mind a nemzetközi színtéren, mind pedig Olaszországon belül. Mindez remek alapot nyújt ahhoz, hogy Európa legmeghatározóbb közvetítőjeként lépjen fel az új amerikai elnök felé.

Kiemelt kép: Instagram/giorgiameloni