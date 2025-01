Összeomlottak a koalíciós tárgyalások Ausztriában, Karl Nehammer bejelentette a lemondását

Bejelentette lemondását a kancellári tisztségről és az ÖVP elnökségéről is Karl Nehammer, miután az Osztrák Szociáldemokrata Párttal (SPÖ) is kudarcba fulladtak a kormányalakítási tárgyalások azt követően, hogy pénteken a liberális NEOS visszalépett a tárgyalásoktól. A fejleményekről Alexander Van der Bellen elnököt is tájékoztatták, aki vasárnap szólalhat meg.

Bejelentette lemondását és az Osztrák Néppárt (ÖVP) éléről is távozik Karl Nehammer kancellár, miután a kudarcba fulladtak a kormánykoalíció alakításáról szóló tárgyalások a szociáldemokratákkal (SPÖ) – írja a Die Presse. Ausztriában a szeptemberi parlamenti választásokat követően kezdődtek kormányalakítási tárgyalások, miután Alexander Van der Bellen elnök nem a választásokon nyertes Osztrák Szabadságpárt (ÖFP) vezetőjét, Herbert Kickl-t kérte fel a kormányalakításra, mivel a pártok az ÖFP-vel való együttműködést megtagadták, helyette Karl Nehammer kapta a megbízatást októberben. Miután a liberális Neos pénteken kiszállt a kormányalakításról szóló tárgyalásokból, szombaton az ÖVP bejelentette, hogy megszakította a tárgyalásokat az SPÖ-vel. Karl Nehammer a tárgyalások megszakadását követően írásban reagált a Die Presse-nek, nyilatkozatában azt írta: „Eddig mindent megpróbáltunk. A lényeges kulcspontokban nem lehet megegyezni, így nincs értelme pozitív jövőt hozni Ausztria számára.” Ezt követően Nehammer videóbejegyzést közölt az X közösségi platformon, amelyben bejelentette, hogy lemond a kancellári és a Néppárt elnöki tisztségéről a következő napokban. Wir haben lange und redlich verhandelt. In wesentlichen Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 4, 2025 A videóban az immár távozásra készülő osztrák kancellár a szociáldemokratákat tette felelőssé a tárgyalások meghiúsulásáért. „Hosszasan és őszintén tárgyaltunk, azonban a legfontosabb kérdésekben nem tudunk megállapodni az SPÖ-vel” – írta a videóbejegyzéshez Karl Nehammer, aki az SPÖ szerinte „juttatás- és vállalkozásellenes politikájával” és új adónemek bevezetésére vonatkozó követeléseire hivatkozva magyarázta a tárgyalások megszakadását, utalva az örökösödési és az ingatlanadóval kapcsolatos nézetkülönbségekre. „Ezért befejezzük a tárgyalásokat az SPÖ-vel, és nem folytatjuk azokat” – tette hozzá, aki a videóban részletesebben is beszél a fejleményekről. „Nyilvánvaló, hogy az SPÖ-ben a pusztító erők kerültek fölénybe.” „A Néppárt nem írhat alá olyan programot, amely üzletellenes, verseny- és teljesítményellenes” – mondta Karl Nehammer a közzétett videóban. „Tartom a szavam!” – tette hozzá, valamint megköszönte, hogy belügyminiszterként és kancellárként is szolgálhatott. Nehammer lemondásának előzményének – ahogy erről a hirado.hu is beszámolt – a pénteki nap eseményei tekinthetők, amikor a liberális NEOS párt bejelentette, hogy visszalépett a kormányalakításról szóló tárgyalásoktól. A tárgyalások azóta húzódtak, hogy Alexander Van der Bellen államfő októberben megbízta Karl Nehammer konzervatív kancellárt egy új kormány összeállításával. A döntés azután született, hogy az összes többi párt elutasította a jobboldali Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) való együttműködést, amely szeptemberben először nyert országos választásokat. Nehammer a saját pártjából, vagyis az ÖVP-ből, a balközép SPÖ-ből és a liberális NEOS-ból próbált koalíciót létrehozni. Az ÖVP és az SPÖ korábban együtt kormányoztak Ausztriában, de a szeptemberben megválasztott parlamentben a 183 képviselői helyből együttesen csupán 92 mandátumuk van, ami nem jelentene stabil többséget, ezért a két párt a NEOS bevonását határozta el. Kapcsolódó tartalom Kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások Ausztriában, miután a liberálisok kihátráltak A közvélemény-kutatási eredmények szerint az euroszkeptikus FPÖ támogatottsága csak nőtt azóta, hogy a szeptember 29-i választásokon megszerezte a szavazatok 29 százalékát. A párt a koalíciós tárgyalásokat nem demokratikus, „vesztesek koalíciójának” létrehozására irányuló kísérletnek minősítette. Alexander Van der Bellen elnököt szombaton már tájékoztatták a felek, aki vasárnap szólalhat meg. Kiemelt kép: Karl Nehammer osztrák kormányfő, aki az X közösségi platformon közzétett videóbejegyzésében bejelentette, hogy lemond a kancellári tisztségről és az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökségéről 2025. január 4-én (Fotó: X.com)