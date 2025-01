Egyre több ukrán kötne békét Moszkvával területi engedmények árán is, Zelenszkij folytatná a háborút

Egyre több ukrán gondolja úgy, hogy ha területi engedmények árán is, de békét kell kötni Moszkvával és be kell fejezni a háborút. Egy felmérés szerint tavaly októbertől meredeken emelkedik a megegyezést sürgetők száma, miközben csökken azok aránya, akik elutasítanak mindenféle tárgyalást az oroszokkal. Közben Volodimir Zelenszkij arról beszélt: az igazságos békét csak egy erős ukrán hadsereg, illetve olyan garanciák hozhatják el, amelyekben az Egyesült Államok is részt vesz – hangzott el az M1 Híradójában.

Szinte a teljes keleti fronton fokozzák a nyomást az ukrán hadseregen az oroszok. Moszkva folyamatosan lövi a rakétákat az ukrán állásokra, miközben öngyilkos drónokkal indít támadást a páncélos alakulatok ellen. Kiemelt célpontnak számítanak a fegyverraktárak, a repterek és az energetikai létesítmények – tette hozzá az M1. Több méter mély kráterek tátonganak Csernyihivben, miután ismét orosz rakéták csapódtak be az ukrán településen. A támadásban egy ember meghalt, öten megsebesültek, több ház pedig lakhatatlanná vált. „Amikor hazaértem a nővérem mondta, hogy a nagybátyám megsebesült. Hívtuk a mentőket, de a rendőrök nem engedtek át őket. Mire végül megérkeztek, addigra a nagybátyám meghalt. Pedig arról álmodott, hogy idén új házat épít, mert tavasszal megsemmisült amiben addig lakott” – mondta egy ukrán asszony. Oroszország jelentősen növelte az Ukrajna elleni támadások számát 2024-ben, ami miatt Herszonban csaknem 2200 civil sebesült vagy halt meg – erről írt az Ukrajinszka Pravda. A lap szerint másfélszer több támadás volt a második félévben, mint 2023-ban, ami azt jelenti, hogy Moszkva öt hónap alatt 12 ezer dróntámadást indított. Egy Kijevi intézet felmérése pedig arról számol be, hogy jelentősen emelkedett, 38 százalékra nőtt azoknak az ukránoknak az aránya, akik a háború befejezéséért hajlandók lennének területi engedményeket tenni. A kutatás arra is rávilágít, hogy ezzel párhuzamosan csökken azok száma, akik határozottan elutasítanak bármilyen engedményt Oroszország felé. Kapcsolódó tartalom Már javában zajlik a harmadik világháború Földi László szerint A megtámadottak végre észhez tértek és szembefordultak a világkormány felállítását szorgalmazó sötét ármánnyal a titkosszolgálati szakértő szerint. Szakértők szerint nem véletlen, hogy az ukránok egyre nyitottabbak a megegyezés felé és békét akarnak Oroszországgal. A háborúnak ugyanis katasztrofális következményei vannak: katonák és civilek százezrei haltak meg, milliók menekültek el, az ország keleti területei pedig felbecsülhetetlen károkat szenvedtek. Ráadásul az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre újabb és újabb területeket elfoglalva. Volodimir Zelenszkij viszont úgy tűnik folytatná a háborút, mert egy interjúban arról beszélt: Ukrajna feladata, hogy 2025-re mindenkit egyesítsen maga körül. Az ukrán elnök szerint csak akkor lehet igazságos béke, ha az egy erős ukrán hadsereget jelent, illetve olyan nyugati biztonsági garanciákat, amelyekben az Egyesült Államok is részt vesz. Volodimir Zelenszkij Emmanuel Macron tervét is méltatta, amely szerint nyugati katonákat kellene küldeni Ukrajnába békefenntartóként. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy minél több államot be kell vonni ennek végrehajtásába. „Támogatjuk ezt az elképzelést, de Franciaország egyedül nem elég. Nem szeretnénk, ha egy-két ország venne részt a békefenntartó kezdeményezésben. Mindenképpen a NATO felé kell, hogy menjen a dolog. Ahogy a biztonsági garanciák felé vezető út is csakis Ukrajna NATO tagsága lehet” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij, hozzátéve: „az Európai Uniós tagság mellett Ukrajnának az is fontos, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az új amerikai vezetéssel és Donald Trumpnak döntő szerepe lehet a háború befejezésében, mert képes rá, hogy megállítsa Vlagyimir Putyint.” Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/Purger Tamás)