Gorka Sebestyén: A radikális iszlám komoly fenyegetést jelent Amerikára

„Egy dzsihadista 15 embert ölt meg a Bourbon Streeten, New Orleansban. Talán ha a hatóságok a dzsihádistákat keresték volna, akkor ezek az emberek még ma is élnének. De ennek vége, amint Donald Trump január 20-án délben ráteszi a kezét a Bibliára és leteszi az esküt” – így fogalmazott egy újévi interjúban Donald Trump terrorizmus elleni főigazgatója.

A magyar származású Gorka Sebestyén a New Orleans-i terrortámadás kapcsán arra emlékeztetett, hogy az elkövető, Samszúd din Dzsabbar az Iszlám Állammal szimpatizált. A műsorvezető ezután hozzáfűzte, hogy a szélsőséges iszlamisták mostanra a világon mindenhol ott lehetnek, a nyugati világ vezetői közül sokan meghívót is küldenek nekik, holott egy is elég közülük a tragédiához. Ezért az a kérdés, hogyan lehet őket megállítani?

„Olyan embereket nevezünk ki az Egyesült Államok biztonságáért felelős pozíciókba, akik szeretik ezt az országot. Az egyetlen kérdés az, hogy szereted-e Amerikát vagy gyűlölöd. Ha gyűlölöd Amerikát, megnyitod a határokat, milliárdokat adsz az ellenségeinknek, és leállítod az amerikai hadsereget” – fogalmazott az elnöki tanácsadó.

Joe Biden eddigi nyitott határok politikája következményeként a radikális iszlám terrorizmus és más erőszakos bűncselekmények olyan méreteket fognak ölteni, amit elképzelni is nehéz, ezt sokszor mondtam korábban – írta pénteken az Egyesült Államok megválasztott elnöke a közösségi oldalán.

With the Biden “Open Border’s Policy” I said, many times during Rallies, and elsewhere, that Radical Islamic Terrorism, and other forms of violent crime, will become so bad in America that it will become hard to even imagine or believe. That time has come, only worse than ever…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2025