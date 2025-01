Elérte Szevasztopolt a Kercsi-szorosnál történt hajóbaleset során keletkezett olajszennyezés

Elérte a Krím félszigeten lévő Szevasztopol kikötővárost az az olajszennyezés, amely december közepén, két tankerhajó balesete miatt keletkezett a Fekete-tengeren, beleértve az Oroszország által annektált félsziget térségét is – közölték a szevasztopoli hatóságok pénteken a Telegramon.

Mihail Razvozsajev, a több mint félmilliós, az orosz hadiflotta egy részének is otthont adó Szevasztopol kormányzója azt közölte, hogy a városhoz tartozó Balaklava-öböl bejáratánál egy másfélszer másfél méteres olajfoltot észleltek, amelyről videófelvételt is közzétett. Hozzátette, hogy a Krím más részeiben találtak olyan madarakat is, amelyeknek tollazatán olajfoltokat fedeztek fel.

December 15-én egy vihar nyomán két orosz olajszállító hajó, a Volgonyeft-212 és a Volgonyeft-239 szenvedett hajótörést a heves viharban a nyílt tengeren a Fekete- és az Azovi-tenger között található Kercsi-szorosban. A hajók összesen 9200 tonna gázolajat szállított, ennek körülbelül a 40 százaléka ömölhetett a tengerbe. A balesetben az egyik hajó legénységének egy tagja életét vesztette, 11-en megsérültek.

Bár a hatóságok – önkéntesekkel karöltve – azonnal nagyszabású takarítási munkálatokat indítottak, a helyzet még mindig aggodalomra ad okot, a katasztrófa elhárításán igyekvő szervezetek szerint ugyanis újabb szennyeződéseket fedeztek fel a turisták körében népszerű, a Krasznodari területen található Anapa partjainál is.

Emellett egy tengeri mentésekre szakosodott szervezet arra is figyelmeztetett, ez az első alkalom, hogy a baleset során nehézolaj került a tengerbe, amely – összetételénél fogva – nem marad a víz felszínén, hanem a fenékre süllyed, így nincs olyan bevált technológia, amellyel teljesen el lehet távolítani. Helyi környezetvédelmi szervezetek korábban delfinpusztulásról is beszámoltak.