Donald Trump azt ígéri, hogy véget vet a közel-keleti konfliktusnak és az orosz-ukrán háborúnak is. Az AmericaFesten elmondott beszédében a megválasztott elnök ígéretet tett a migránsbűnözők kitoloncolására és az illegális bevándorlás megállítására is. A Phoenixben tartott beszédében a genderlobbinak is üzent Donald Trump. Az eseményt a Turning Point USA diákszervezet szervezte és több, mint 20 ezer középiskolás és egyetemi hallgató vett részt rajta. Az M1 Híradó bemutatta a beszéd összefoglalóját, majd Koskovics Zoltán az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szólalt meg a témában.

