Mégsem voltak tettestársai a New Orleans-i gázolásos terrortámadás elkövetőjének – közölte csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) megbízott igazgatóhelyettese.

Christopher Raia a nyomozás állásáról tartott New Orleans-i sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 42 éves Shamsud-Din Jabbar a támadáshoz használt kisteherautóval december 31-én érkezett New Orleansba a szomszédos Texas államból, ahol született és élt. A férfi a járművet egy nappal korábban Houstonban bérelte ki.

A hatósági tájékoztatón elhangzott, hogy Jabbar december 31-én a közösségi oldalán több videóban is hitet tett az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet mellett, és arról is beszámolt, hogy tavaly nyár elején csatlakozott a terrorszervezethez. Eredeti célpontjai a családtagjai és barátai voltak, de tervén változtatott, ugyanis attól tartott, hogy így a hírekben nem a „hívők és hitetlenek közötti háborún” lenne a figyelem.

Az FBI igazgatóhelyettese elmondta, hogy a nyomozók a gázolásos támadás helyszíne, a Bourbon Street közelében találtak különböző lőfegyvereket, valamint két közeli útkereszteződésnél hűtőtáskába rejtett robbanóeszközöket. A korábbi közlések szerint a terrorcselekményhez használt furgonban is találtak lőfegyvereket, valamint csőbombákat és az Iszlám Állam zászlaját.

A sajtótájékoztatón 14-re korrigálták a halálos áldozatok számát. A nyomozóhatóság illetékesei közölték, hogy korábban nem volt a látókörükben lehetséges elkövetőként Jabbar, akinek houstoni otthonában a nyomozók csütörtökön házkutatást tartottak.

A hatóságok szerdán este még azt közölték, hogy a halottak száma a korábban közölt 10-ről 15-re nőtt, és arról is beszámoltak, hogy a 35 sebesült közül többek állapota életveszélyes.

A 42 éves, amerikai állampolgárságú, Texasban élő Jabbar 2007 és 2015 között aktívan szolgált az amerikai szárazföldi hadseregnél, ezen belül 2009 és 2010 között 11 hónapig Afganisztánban volt. 2015-től 2020-ig a hadsereg tartalékos egységénél informatikai munkát végzett.

New Orleans zenei klubjairól ismert történelmi belvárosában, a Bourbon Streeten a merénylő újév hajnalán a felállított akadályokat megkerülve hajtott az emberek közé, majd lőfegyverből tüzet nyitott. A helyszínen lévő rendőrök viszonozták a lövéseket, és a tűzpárbajban két rendőr megsebesült, Jabbar pedig meghalt.

A nyomozás állásáról az FBI illetékesei csütörtökön reggel zárt ajtók mögött tájékoztatták az amerikai kongresszust, a Fehér Házban pedig Joe Biden elnök kora délutánra összehívta nemzetbiztonsági kabinetjét.

Mike Waltz, a leendő elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó csütörtökön arról számolt be, hogy Donald Trump megválasztott és január 20-án hivatalba lépő elnököt is folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.

New Orleansban január 1-jén megtartották volna a hagyományos Sugar Bowlt, az egyetemi amerikaifutball kiemelt eseményét. A merénylet miatt a mérkőzést egy nappal elhalasztották. A város polgármestere csütörtökön helyi idő szerint reggel közölte, hogy délután megnyitják a közönség előtt a mérkőzésnek helyet adó Superdome fedett stadiont. A biztonsági készültséget viszont a nemzeti amerikaifutball-bajnokság döntőjének, a Super Bowlénak megfelelő szintre emelik. Utóbbit is New Orleansban rendezik meg februárban.

Kiemelt kép: Rendőrök biztosítják a helyszínt, miután egy autó belehajtott az ünneplő tömegbe a Louisana állambeli New Orleans egyik népszerű főutcájában 2025. január 1-jén (Fotó: MTI/AP/Gerald Herbert)