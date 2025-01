Kína szigorú exportellenőrzéseket vezetett be az amerikai védelmi iparral együttműködő cégekkel szemben – jelentette be csütörtökön a kínai védelmi minisztérium.

Az intézkedés megtiltja a polgári és katonai célokra is használható árucikkek szállítását az érintett vállalatoknak, amit a minisztérium Kína nemzeti érdekeinek, biztonságának és nemzetközi kötelezettségeinek védelmével indokolt. A döntés összesen 28 amerikai fegyveripari óriáscéget érint, köztük a Lockheed Martin, a Raytheon és a General Dynamics vállalatokat, amelyek ellen ágazati exportkorlátozásokat vezettek be – áll a minisztérium közleményében. Az érintett amerikai hadiipari konglomerátumok többsége ráadásul felkerült a „megbízhatatlan cégek” kínai listájára, ami további szankciókat von maga után.

A korlátozások értelmében az érintett vállalatok nem végezhetnek üzleti tevékenységet Kínában, nem hozhatnak létre befektetéseket, és a vállalatok vezetői számára az országba való belépés is tiltott. Kína már többször is korlátozó intézkedéseket vezetett be az amerikai fegyvereladásokra, miután az Egyesült Államok újabb katonai támogatást nyújtott Tajvannak. Kína álláspontja szerint ezek az eladások súlyosan sértik az ország szuverenitását, mivel Peking a szigetet saját területének tekinti.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images/Forrest Anderson)