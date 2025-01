Újévi beszédében elismerte Macron: hibázott a parlament feloszlatásával

Miközben formailag is szakított a korábbi hagyományokkal,

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök hagyományos újévi, televíziós beszéde.

A 2025 első perceiben közvetített államfői beszéd első perceiben csak Macron hangját lehetett hallani („a lehetetlent a franciák nem ismerik, mi vagyunk az első nemzet, amely alkotmányban biztosította a nők jogát a terhesség megszakításához”), miközben,

és az év sikeres pillanatait felidéző képsorok futottak.

Míg Macron a francia nép nagyságáról és vívmányairól beszélt, a nézők a partraszállás 80. évfordulóján rendezett ünnepség, a párizsi olimpia és a tűzvész sújtotta, majd restaurált Notre Dame székesegyház átadó ünnepségéről láthattak képsorokat.

Az elnökről, aki csak ezután jelent meg a képernyőn, a BFMTV francia hírtelevízió megjegyzi: „Macrontól nem idegen, hogy újévi jókívánságokat küldjön a franciáknak, idén szilveszterkor már nyolcadik alkalommal került sor erre. Ám most először tette ezt olyan államfő bőrébe bújva, akinek nincs többsége a nemzetgyűlésben, és olyan politikai instabilitás közepette, amilyenre az V. Köztársaság történetében ritkán volt példa.”

A nyilvánvaló válsághelyzetet Macron sem kerülhette meg beszédében. A BFMTV szerint a köztársasági elnök elismerte felelősségét, „mea culpát fogalmazott meg a nemzetgyűlés június 9-i feloszlatása miatt, amely a több mint fél éve tartó politikai instabilitás kiindulópontja volt”.

A több francia orgánum által idézett mondat így hangzott: „Be kell ismernem, hogy

Emmanuel Macron az előrehozott választások kiírására vonatkozó döntését az európai parlamenti választásokon elért gyenge eredmény után azzal indokolta, hogy tisztázni kell a politikai helyzetet.

A választáson azonban elveszítette a kormányképes többséget, és két hónapig tartott, mire kinevezett egy kisebbségi kormányt, amely decemberben bizalmatlansági szavazáson megbukott. 1962 óta ez volt az első ilyen eset Franciaországban – idézi fel a történteket a távirati iroda.

A 2017 óta második ciklusát töltő államfő beismerése élesen elüt korábbi retorikájától. Macront különösen első elnöki ciklusa idején a „Jupiter” gúnynévvel emlegette a francia sajtó, a politikus ugyanis már-már a római birodalom istencsászárainak szerepében tetszelgett.

Macron’s nickname is “Jupiter”, because he said as a candidate that he wanted to be a “Jupiterian” president.

During the attack, Jupiter was closer to Earth than it’s been since 1963. It won’t be that close again for another 106 years. pic.twitter.com/JILiqCGrSu

— Dr. Ben Braddock (@GraduatedBen) September 28, 2022