Robert Fico arra figyelmeztet, hogy az EU-ban mindenkire drasztikus hatásai lesznek az ukrajnai gáztranzit leállításának

Az Európai Unióban (EU) mindenkire drasztikus hatásai lesznek az ukrajnai gáztranzit leállításának, Oroszországra viszont nem – jelentette ki Robert Fico, szlovák miniszterelnök újévi beszédében, amelyet közösségi médiaprofilján tett közzé szerdán.

A szlovák miniszterelnök ezzel Kijev korábbi bejelentésére reagált, hogy nem hosszabbítja meg az orosz gáz ukrajnai tranzitjára vonatkozó szerződést, amely december 31-én éjfélkor lejárt. A szlovákiai gázszállító vállalat, az Eustream honlapján szerdán közzétett közleményében megerősítette: január elsején leállt az Ukrajna irányából érkező gáz szállítása a szlovák-ukrán határon lévő nagykaposi (Velké Kapusany) belépőpontnál.

Robert Fico már vasárnap – az EU központi intézményeinek vezetőihez címzett nyílt levelében – arról írt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyoldalú döntése az orosz gáz tranzitjának leállításáról sok tízmilliárd eurós veszteséget okoz az Európai Uniónak, ennek „csendes” elfogadása pedig helytelen, feszültségekhez és válaszintézkedésekhez vezet majd.

Robert Fico az ukrajnai gáztranzit leállításával összefüggésben újévi beszédében megismételte azt a korábban tett kijelentését is miszerint továbbra is szuverén, „mind a négy égtáj irányába tekintő” politikát fog folytatni, kormánya külpolitikája pedig olyan aktív és a nemzetközi jog betartásán alapuló külpolitika lesz, amely nem avatkozik mások belügyeibe. „Főként a szlovák célokat és érdekeket fogjuk követni” – jelentette ki Robert Fico, aláhúzva: nem szeretné, hogy Szlovákia bárkinek is a szolgája legyen, a béke pedig a pozsonyi kormány érdekpiramisának csúcsán áll.

Robert Fico, újévi beszédében kormánya első évének tevékenységét értékelve és azt egy labdarúgó mérkőzéshez hasonlítva azt mondta: tudatosítani kell, hogy amennyiben nem sikerül kézben tartani a meccset, akkor az ellenfél mindent megtesz majd annak érdekében, hogy ez a csapat többet ne léphessen pályára. „És az egész úgynevezett demokratikus világ tapsolni fog nekik, mert az, amit most Romániában és Georgiában láthatunk – hogy nem tartják tiszteletben a választások eredményeit, ha az győz, akinek nem kellett volna – egy olyan módszer, amelynek használata rendszeressé és elfogadottá válik a kellemetlen politikusok és politikai pártok eltávolítására” – jelentette ki Robert Fico.