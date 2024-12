Kínai államfő: A kínai GDP 5 százalék körüli mértékben nő az idén

Kína gazdasága mintegy 5 százalékkal nő az idén – mondta Hszi Csin-ping elnök hétfőn, utalva arra, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának 5 százalék körüli növekedése volt a hivatalos cél.

Kína gazdasága összességében stabil volt, sikerült hatékonyan kezelni a kulcsfontosságú területeken a kockázatokat, miközben a foglalkoztatás és az árak változatlanok maradtak – mondta egy újévi rendezvényen az államfő a Hszinhua állami hírügynökség tudósítása szerint.

Kína várhatóan az ideihez nagyjából hasonló növekedési célt tűz ki 2025-re, amit segítenek a december elején beígért újabb erőteljesebb ösztönző intézkedések, amelyek ellensúlyozzák majd az amerikai vámok esetleges emelésének hatását, miután Donald Trump megválasztott elnök a jövő hónapban visszatér a Fehér Házba.

A jövő évi kínai hivatalos GDP-növekedési cél csak márciusban derül majd ki, amikor az Országos Népi Gyűlés (parlament) megtartja éves ülését. A kínai vezetők mintegy 5 százalékos éves növekedési célt terveznek kitűzni jövőre – közölte korábban a Reuters.

A gazdaságot azonban továbbra is visszafogja a gyenge belső kereslet és a bizonytalan exportkilátás, miközben a minimális infláció valószínűleg jövőre is kitart, az ingatlanpiac pedig továbbra is zuhan.

A Nemzetközi Valutaalap az idei évre 4,8 százalékos, jövőre 4,5 százalékos kínai gazdaság növekedésre számít.