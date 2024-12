A woke kultúra vége – Lionel Shriver kíméletlen kritikája a progresszív mozgalmakról

A nem baloldali médiavilágban mostanra szinte szentírássá vált az elképzelés, hogy Donald Trump egyértelmű győzelme egyben a woke-gondolkodás korszakának fordulópontja is. Az évek óta ismételt kérdés, hogy elértük már a woke csúcsát, végre válaszra talált a konzervatív sajtóban: az a progresszív őrület, amely 2014 óta (ha nem épp 1965 óta) gyötör bennünket, úgy tűnik, megsemmisült – írja a New York Post cikke.

Ez a végső halálharang az identitáspolitika számára végre felvillantja annak lehetőségét, hogy ne pazaroljuk tovább az életünket abszurd vitákra, mint például: a nőknek lehet-e pénisze; a faji diszkrimináció vajon gyógyítja-e a rasszizmust; a munkahelyi és oktatási előrejutást a bőrszínnek kellene-e meghatároznia; a nyugati civilizáció, amely penicillint, Rembrandtot, Bachot és a Hubble űrteleszkópot adta nekünk, valóban szégyen-e, vagy hogy egy sombrero viselése, amit az Amazonról rendeltünk, vajon lopásnak minősül-e.

