Rejtélyes mérgezés a családi karácsonyon

Három családtag tragikusan életét vesztette, hárman pedig kórházba kerültek Brazíliában, miután elfogyasztottak egy hagyományos karácsonyi süteményt. Az eset hátterében mérgezés gyanúja áll, és felvetődött annak lehetősége is, hogy egy korábbi haláleset összefügghet az eseményekkel.

A 43 éves Tatiana, az 58 éves Maida és a 65 éves Neuza röviddel a Bolo de Natal nevű sütemény elfogyasztása után vesztette életét. Ketten szívmegállás következtében haltak meg december 23-án, míg Neuza a kórház tájékoztatása szerint másnap mérgezés okozta sokk miatt hunyt el.

3 Family Members Die After Eating Homemade Christmas Cake — Sparking New Investigation into Death of the Baker’s Husband https://t.co/q6TZESyeC1

— People (@people) December 28, 2024