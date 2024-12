Leszállás közben kigyulladt egy repülőgép Kanadában

Egy súlyos incidens történt december 28-án az új-skóciai Halifax Stanfield nemzetközi repülőtéren, amikor az Air Canada Express 2259-es járata leszállás közben kigyulladt. A repülőgép, amely St. John’s városából érkezett, helyi idő szerint 21:30 körül megcsúszott a kifutópályán, és az egyik szárnya kigyulladt. Az eseményt egy feltételezett futóműhiba idézte elő.

Az Air Canada szóvivője, Peter Fitzpatrick elmondta, hogy a személyzet és a 73 utas szerencsésen, sérülés nélkül elhagyta a repülőgépet. Az utasokat busszal szállították a terminálhoz, azonban a poggyászaikat még nem kapták vissza, mivel a repülőgépet jelenleg a Közlekedésbiztonsági Hivatal vizsgálja.

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024