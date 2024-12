Karácsonyi csoda: szerető otthonra lelt a parkolóban hagyott kutya

Armando, egy barátságos labrador retriever keverék szívszorító körülmények között kezdte meg a decembert. Az Arizona Humane Society (AHS) munkatársai egy parkolóban találtak rá, egy rövid üzenettel az oldalán. A feljegyzés szerint a korábbi gazdája kénytelen volt lemondani róla előre nem látható körülmények miatt.

A menhely dolgozói azonnal gondoskodtak Armandóról. Első lépésként kezelték a fülgyulladását. „Érthető, hogy ez a kedves kutya először ideges volt, de gyorsan barátkozott az emberekkel, és imádja, ha figyelmet kap” – közölte az AHS.

4-Year-Old Dog Finds Forever Home After Being Abandoned with a Heartbreaking Note Before the Holidays https://t.co/bU8kJ1uIzC

— People (@people) December 29, 2024