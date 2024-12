Gázai hatóságok: Az IDF elhurcolta egy gázai kórház több tucat munkatársát, köztük az igazgatót is

Az izraeli hadsereg elhurcolta egy a Gázai övezet északi részén lévő kórház több dolgozóját, köztük az igazgatót is – közölte szombaton a gázai egészségügyi minisztérium és a helyi polgárőrség.

A bejelentés szerint a Kamál Adván kórház több tucat – egészségügyi és adminisztrációs területen dolgozó – munkatársát, köztük Hoszám Au Száfiját egy gyűjtőközpontba vitték kihallgatásra. A tárca szerint az izraeli erők pénteken törtek be a kórházba, amelynek több részé felgyújtották. A razzia után több páciens is eltűnt – tették hozzá. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a rajtaütés nyomán a kórház működésképtelenné vált. Az izraeli hadsereg (IDF) azt közölte, hogy az épületben a Hamász terroristaszervezet harcosai bújtak meg.

Mindeközben a palesztin polgári védelem arról tájékoztatott, hogy az izraeli erők letartóztatták a szervezet Gáza északi részéért felelős vezetőjét, Ahmed al-Kahlútot. „A Kamál Adván kórház több tucatnyi dolgozója, köztük az igazgató, illetve a polgári védelem egyik vezetője letartóztatásával a megszálló erők teljesen megsemmisítették a Gázai övezet északi részén zajló egészségügyi, humanitárius és segélyezési munkát” – jelentette ki a sajtónak Mahmúd Baszal, a polgári védelem szóvivője.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)