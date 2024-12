Vlagyimir Putyin bocsánatot kért az azerbajdzsáni gép tragédiája miatt

Putyin az eset kapcsán felhívta telefonon Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnököt, bocsánatot kért tőle a „tragikus incidens” miatt, és kifejezte részvétét az áldozatok családtagjainak.

A beszélgetésben az orosz elnök azt mondta:

– állt a Kreml közleményében.

A bakui elnöki hivatal a telefonbeszélgetéssel kapcsolatban azt közölte: Aliyev elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a repülőgépet „külső fizikai és műszaki behatás érte az orosz légtérben, aminek következtében teljesen elvesztették az irányítást a gép felett, és a kazahsztáni Aktau felé vették az irányt”.

Az Azerbaijan Airlines (AZAL) légitársaság Bakuból Groznijba tartó gépe a kazahsztáni Aktau város közelében zuhant le szerdán. A gépen 62 utas és ötfős legénység volt, a balesetet 29 ember élte túl, részben súlyos sérülésekkel, a halálos áldozatok száma 38.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén telefonon beszélt szombaton Ilham Aliyevvel, akinek kifejezte részvétét a gép lezuhanása miatt. Az X-en közzétett üzenetében az ukrán elnök azt írta:

– jelentette ki Zelenszkij.

I spoke to @presidentaz Ilham Aliyev and expressed condolences to him and the people of Azerbaijan regarding the tragic crash of flight J2-8243 of Azerbaijan Airlines. We acknowledged the heroism of the pilots and the entire crew of the aircraft.

The key priority now is a… pic.twitter.com/s4DAgXdEaK

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024