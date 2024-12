Az orosz légihatóság szerint ukrán drónok jelentette veszély miatt nem tudott Groznijban landolni a lezuhant azeri utasszállító gép

Az orosz polgári légi közlekedési felügyelet (Roszaviacija) pénteki közlése szerint ukrán drónok jelentette biztonsági kockázatok miatt nem tudott a célállomásán, a csecsenföldi Groznijban landolni az az Azerbajdzsánból indult utasszállító repülőgép, amely szerdán lezuhant Kazahsztán területén.

„Azon a napon, illetve éppen azokban az órákban nagyon bonyolult volt a helyzet a grozniji repülőtér környékén. Ukrán harci drónok éppen terrortámadásokat hajtottak végre a polgári infrastrukturális célpontok ellen Groznij és Vlagyikavkaz területén” – közölte Dmitrij Jadrov, a Roszaviacija vezetője.

Az Azerbaijan Airlines (AZAL) légitársaság gépe a kazahsztáni Aktau város közelében zuhant le szerdán. A gépen 62 utas és ötfős legénység volt, a balesetet 29 ember élte túl, részben súlyos sérülésekkel, a halálos áldozatok száma pedig 38. A gép Bakuból a csecsenföldi Groznijba tartott.

Kapcsolódó tartalom Légvédelmi támadás okozhatta a lezuhant azeri repülőgép katasztrófáját Megtalálták a baleset helyszínén a szerdán lezuhant azerbajdzsáni repülőgép fekete dobozát.

Az orosz légihatóság közlése szerint az ukrán drónok veszélye miatt a szóban forgó időszakban a grozniji repülőtéren nem engedélyezték a járatok indítását és fogadását. A riadó idején minden repülőgépnek el kellett hagynia a légteret – mondta el Jadrov, aki azt is hozzátette, hogy aznap sűrű köd is volt a térségben. Elmondta azt is, hogy a szerencsétlenül járt gép pilótája két alkalommal is megkísérelte a leszállást, de nem járt sikerrel, és ezt követően vette az irányt Kazahsztán felé.

A katasztrófa oka egyelőre ismeretlen, a körülményeket vizsgálják. A gépet először Mahacskalába irányítottak át a köd miatt a szerdai tájékoztatás szerint. A Flightradar24 légiforgalmi portál szerint a gép átrepült a Kaszpi-tenger felett, eltérve előírt útvonalától, majd már a szárazföld fölött megfordult, és ott lezuhant.

A szerencsétlenséggel kapcsolatban különböző elméletek merültek fel, ideértve azt a lehetőséget is, hogy a gépet egy ukrán dróntámadás elhárítására indított orosz légvédelmi rakéta találhatta el, tekintettel a géptörzsön talált szokatlan rongálódásra. A kazah szenátus elnöke azonban mindezt „felhajtásként” és alaptalan állításként visszautasította, és a Kreml is visszafogottságra intett a spekulációkat illetően.