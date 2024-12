Légvédelmi támadás okozhatta a lezuhant azeri repülőgép katasztrófáját

Megtalálták a baleset helyszínén a szerdán lezuhant azerbajdzsáni repülőgép fekete dobozát. A nyomozók már vizsgálják a tartalmát. A Bakuból Groznijba tartó gép 67 utasa közül 29-en túlélték a tragédiát, amelyet a legfrissebb információk szerint nem a rossz időjárás vagy egy madárraj okozott, hanem légvédelmi támadás érhette a gépet. A túlélők ugyanis robbanásról és repeszekről számoltak be - számolt be róla az M1 Híradó.

Az Azerbaijan Airlines egyik járata szerdán Bakuból Groznijba tartott, de a kazahsztáni Aktautól mintegy 3 kilométerre kényszerleszállást hajtott végre. Az előzetes információk szerint a baleset oka az volt, hogy a gép összeütközött egy madárrajjal, és felrobbant egy oxigéntartály a fedélzeten.

A rendkívüli helyzetek kazah minisztériumának felvételén mentős egységek dolgoznak az Azerbaijan Airlines (AZAL) azeri légitársaság Embraer ERJ-190AR típusú utasszállító repülőgépének roncsánál, miután a Bakuból a csecsenföldi Groznijba tartó légi jármű lezuhant 72 emberrel a fedélzetén a kazahsztáni Aktau városnál 2024. december 25-én. Az első értesülések szerint tizenkét túlélőt égési sérülésekkel kórházba szállítottak.

MTI/EPA/Rendkívüli helyzetek kazah minisztériuma



Az ügyben azonban egyre több szakértő szólal meg. Ennek az utasnak, a zuhanás előtti percekben készült felvételi alapján többen kizárják, hogy egy madárraj berepülése okozhatta volna a szárny hátsó részén keletkezett sérülést.

Számos különböző méretű lyuk látható az utasszállító roncsain is. Egyes orosz katonai bloggerek felvetették, hogy ezek légvédelmi rendszer, lövedék vagy ütőelemeket tartalmazó robbanás nyomai lehetnek. Légvédelmi szakértők szerint is a gépen belüli és kívüli sérüléseket egy légvédelmi rakéta felrobbanása okozhatta. A légvédelmi rendszerek esetleges bevetése egybevág több médiajelentéssel, amelyek szerint Csecsenföldet december 25-én reggel drónok támadták meg. A vizsgálat azonban még csak most kezdődött el, így ezek nem hivatalos információk.

A baleset okait még nem ismerjük. Léteznek különféle elméletek, de szerintem még korai lenne ezekről beszélni. Az ügyet alaposan ki kell vizsgálni, a főügyészség már büntetőeljárásban vizsgálódik. Az azerbajdzsáni közvéleményt rendszeresen tájékoztatjuk majd a munka folyamatáról és az erdeményekről

– mondta Ilham Alijev azeri elnök.



Az Azerbaijan Airlines felfüggesztette a Bakuból Groznijba és Mahacskalába tartó járatokat, amíg a repülőgép-szerencsétlenség kivizsgálása be nem fejeződik.

(Fotó: MTI/EPA/Rendkívüli helyzetek kazah minisztériuma)

Közben az utasok aggódó családtagjai kétségbeesetten várják a szeretteikről szóló legfrissebb híreket. A kazah hatóságok szerdán csak annyit közöltek, hogy a szerencsétlenül járt gép fedélzetén tartózkodó 67 ember közül 38-an meghaltak a balesetben, és 29 élték túl. Sokan nem tudják még, hogy ki az, aki túlélte a katasztrófát.

„Az unokatestvérem neve csak a listán szerepel, de arról már nincs információ, hogy él-e vagy sem”

– panaszolta az egyik hozzátartozó.



Az azeri elnök a baleset miatt december 26-ra nemzeti gyásznapot rendelt el.