„Nem lett volna szabad ennyi migránst beengedni” – a megdeburgiak nem tudják felfogni, mi történt velük

Még mindig a magyarázatokat keresik a németek arra, hogyan történhetett a múlt heti merénylet a magdeburgi karácsonyi vásáron, amikor egy bevándorló a tömegbe hajtott. Az M1-nek többen is arról beszéltek: csak a szerencsének köszönhetik, hogy túlélték a terrortámadást. Karácsonyi üzenetében a német államfő is Magdeburgról beszélt. Frank-Walter Steinmeier azt mondta: ne hagyjuk magunkat szétválasztani.

Az M1 Híradó felvételein látszik, ahogy mécsesek és virágok sorakoznak Magdeburg egyik utcáján. Múlt pénteken itt hajtott a karácsonyi vásárba egy szaúdi bevándorló. A helyiek napokkal a merénylet után is a történtek hatása alatt vannak. Legtöbben csak némán állnak, és azokra gondolnak, akik életüket vesztették vagy megsérültek. Mécsesekkel emlékeznek azon a szakaszon is, ahol a merénylő végigszáguldott. De a katedrálisnál is sokan gyújtanak gyertyát. Plüssfigurák is jelzik, hogy a támadásban egy gyerek is meghalt. Az egyik mécsesre azt írták: Miért?

A műsorban megszólaló férfi is ott volt a tömegben a merénylet idején. Az M1-nek elmondta: csak azért maradt életben, mert a barátai elhívták egy másik helyszínre.

„Láttam, hogy elkezdtek felém rohanni az emberek. Azt kérdeztem tőlük, mi történt, valaki azt mondta, emberek feküdnek a földön. Mi, magdeburgiak megrendültünk. És biztos vagyok abban, hogy nemcsak mi, hanem az emberek világszerte. Nem ismertem az áldozatokat, de szerettem volna kifejezni együttérzésemet az áldozatok családjainak és a sérülteknek” – mondta a férfi. Egy másik nő az M1-nek arról beszélt: nem lett volna szabad ennyi migránst beengedni Németországba.

„Mindenhol szörnyű állapotok vannak, akkor sem volt ilyen, amikor Magdeburg az NDK-hoz tartozott. Most elkeserítő a helyzet, a migránsok, akiket beengedünk, több pénzt kapnak, mint a lányom” – mondta felháborodva egy a nő, akinek a lánya is nyilatkozott. Ő azt mondta, hogy a gázolásos vérengzés után háborús állapotok voltak a karácsonyi vásárban.

„Ismertem az egyik árust, ő látta a gázolást. Háborús állapotokról beszélt nekem. Én is itt voltam aznap, de szerencsére csak délutánig. Nagyon sajnálom az áldozatokat, szívenütött, ami történt. Magdeburgi lakosként ez mindig fájó seb marad. Ha még lesz itt karácsonyi vásár, az mindig a támadásra fog emlékeztetni” – mondta megrendülve a nő.

A támadás egész Németországot megdöbbentette. A német államfő összefogásra kérte az embereket. Frank-Walter Steinmeier karácsonyi beszédében azt mondta: nem lehet a gyűlöleté és az erőszaké az utolsó szó.

„Sok ember szíve lesz fájdalommal tele ezen a karácsonyon. Sokan lesznek dühösek, vagy nyugtalanok, sokan talán félnek is. Ezek az érzések érthetőek. De nem engedhetjük, hogy eluralkodjanak rajtunk és megbénítsanak bennünket” – fogalmazott a német köztársasági elnök.

Öten meghaltak, 235-en pedig megsérültek, amikor múlt péntek este egy férfi autóval hajtott a tömegbe a karácsonyi vásáron. A gyanúsított, egy szaúdi férfi, aki 2016-ban politikai menekültstátuszt kapott. Jelenleg rendőrségi őrizetben várja a tárgyalást.