Mikulásjelmezben karácsonyoztak a Horn-fok közelében a Vendée Globe éllovasai

Yoann Richomme két új rekordot is felállított a viadalon, amikor közép-európai idő szerint kedden 0 óra 27 perckor megkerülte a Dél-Amerikai legdélebbi csücskét jelentő Horn-fokot. Richomme (Papres Arkéa) mindössze 43 nap, 12 óra és 30 perc alatt érte el a Horn-fokot a nyugat-franciaországi Les Sables d’Olonne-ból indulva, így 4 nappal és 10 órával megdöntötte honfitársa, Armel Le Cléac’h 2016-ban felállított csúcsát.

📰 𝗦𝗲𝗯 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻’𝘀 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗛𝗼𝗿𝗻

Christmas Day on the tenth Vendée Globe will belong to Sébastien Simon (Groupe Dubrueil) who will pass Cape Horn this morning in third place with a lead of about 1000 miles over the main peloton. The skipper from Les Sables… pic.twitter.com/ltBQSd5Iae

— 🇬🇧 Vendée Globe (@VendeeGlobeENG) December 25, 2024