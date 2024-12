Szívbemarkoló pillanat: a pilóta a United Airlines egyik járatán találkozott élete megmentőjével

Mindenki meglepődött, amikor a pilóta kisétált az utastérbe, hogy megöleljen egy a fedélzeten utazó hölgyet, akiről később kiderült, hogy a férfi a csontvelődonorja volt.

A fedélzeten mindenki tapsolt, miután végighallgaták a megható történetet.

„Ez a fiatal hölgy az életemet mentette meg. Egy igazi hős!” – jelentette ki a kapitány a személyzetének és az utasoknak. Azután hozzátette, hogy a nővel még a bátyjánál is közelebbi donor egyezést mutattak a tesztek.

A nem mindennapi találkozást egy utas, Laura LoGiudice videón is rögzítette:

Passenger called out by United pilot on Newark flight in surprising in-cabin interaction: ‘True hero’ https://t.co/0FciVAbd6V pic.twitter.com/htPja02QSw

— New York Post (@nypost) December 17, 2024