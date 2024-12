Orbán Viktor: Bulgária kulcsország Magyarország biztonságos energiaellátásának szempontjából

Bulgária kulcsország Magyarország számára, különösen az ukrajnai háború kezdete óta, mert ez az egyetlen biztos út, hogy megérkezik Magyarországra a szükséges energiaforrás – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Szófiában pénteken, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár államfővel.

Emlékeztetett arra, hogy tavaly 5,6 milliárd köbméter, idén 7 milliárd köbméter földgáz Bulgárián keresztül érkezett hazánkba, miközben a teljes fogyasztás 9 milliárd köbméter.

Szintén nem megy Bulgária nélkül jelenleg az atomerőmű működéséhez szükséges fűtőanyag beszerzése sem – tette hozzá, kiemelve, hogy az atomerőmű is nélkülözhetetlen a magyar energiabiztonsághoz.

Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Rumen Radev bolgár elnök Szófiában, az Elnöki Hivatalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Rumen Radev ígéretet tett arra, hogy Szófia továbbra is megbízható partner marad ezen a területen, és gondoskodik a diverzifikáció és a szállítások biztonságáról.

Orbán Viktor gratulált a bolgár elnöknek a teljes körű schengeni övezeti csatlakozáshoz vezető eredményekhez, Rumen Radev pedig köszönetet mondott az európai uniós magyar elnökségnek a csatlakozást lehetővé tevő munkájáért, amelyet stratégiai eredménynek nevezett.

A magyar kormányfő úgy fogalmazott, hogy a schengeni tagság nagy jelentőségű változásokat indít el és nem csak a szabad mozgásban. Azt is jelenti, hogy Bulgária teljesen „kiszabadul” a másodrendű státuszból; mostantól más tagországokkal teljesen megegyező előnyöket élvezhet – emelte ki.

Hozzátette: a schengeni csatlakozást annak ellenére sikerült elérni, hogy komoly ellenállás volt az Európai Unióban, egyes országok sokáig blokkolták Bulgária és Románia belépését, ezt sikerült most, 13 év után elmozdítani.

Szó volt a tárgyaláson arról is, hogy Bulgária csatlakozna a zöld energiafolyosó kezdeményezéshez, amelynek Magyarország az alapítója volt – mondta el Orbán Viktor.

A szófiai megbeszélésen mindketten méltatták a kétoldalú együttműködésben elért eredményeket. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Bulgáriában sokkal változékonyabb a politikai helyzet, mint Magyarországon, de Rumen Radev ebben mindig is „fix pont” volt,a kétoldalú kapcsolatok tekintetében mindig stabilizátor szerepet játszott, és folyamatosan támogatta Magyarországot.

A miniszterelnök kiemelte a hadiipari és védelmi együttműködés fokozásának szándékát is, hangoztatva, hogy ebben mindkét fél érdekelt.

Kijelentette: most élénk az együttműködés a két ország között, ezért a gazdaság terén is érdemes fokozni a közös munkát. A kormány törekedni fog arra, hogy minél nagyobb számban magyar befejtetők érkezzenek Bulgáriába, és várja a bolgár üzletembereket is Magyarországon. „Szeretnénk stratégiai fejlesztésekben is részt venni. (…) Örülnénk annak, ha a magyar cégeket Bulgária részéről stratégiai partnerként fogadnák az energiaszektorban” – fogalmazott.

Rumen Radev azt mondta, hogy kétoldalú kapcsolatokat a kölcsönös bizalom és barátság alapján fejlesztik. Emlékeztetett rá, hogy csak az elmúlt évben háromszor járt Magyarországon. Jelezte, hogy a közeljövőben fontos memorandumokat írnak alá az infrastrukturális összeköttetések, a közlekedés, a bulgáriai kikötők használata, valamint a védelmi ipar, a biztonságpolitika és a turizmus terén.

A bolgár elnök köszönetét fejezte ki a magyarországi bolgár közösség iránti törődéséért, valamint a bolgár kulturális és oktatási központ felépítéséhez nyújtott kormányzati segítségért.

Gratulált Orbán Viktornak „a geopolitikai folyamatok és kihívások józan megítéléséért” és „pozíciójának megvédelmezése érdekében tanúsított bátorságáért”. Gratulált egyúttal a sikeres soros EU-elnökséghez.

Hangoztatta azt is: közös álláspontjuk, hogy Európa prioritása ma a béke helyreállítása a diplomáciának vezető szerepet biztosítva. Béke nélkül elképzelhetetlen biztonságról és fenntartható fejlődésről beszélni – tette hozzá.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Rumen Radev bolgár köztársasági elnök sajtótájékoztatója

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Brüsszelbe utazott, ahol az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóját tartották, csütörtökön pedig az Európai Tanács ülésén vett részt.

A csúcs záró sajtótájékoztatóján az Európai Tanács elnökével és az Európai Bizottság elnökével együtt Orbán Viktor is tájékoztatást adott a magyar EU-elnökség félévének eredményeiről.

Pénteken Orbán Viktor Bulgária után Bukarestbe utazik, ahol Románia miniszterelnökével folytat egyeztetéseket.