Köszönetet mondott Gisele Pelicot-nak a francia elnök

Köszönetet mondott pénteken Emmanuel Macron francia elnök Gisele Pelicot-nak bátorságáért, miután előző nap a férjét, Dominique Pelicot-t és több mint 50 vádlott-társát elítélték a nő sorozatos megerőszakolása miatt.

A francia elnök a nők fáklyavivőjének nevezte a 72 éves asszonyt. Macron az X-en azt írta, hálás Gisele Pelicot-nak, amiért emelt fővel nézett szembe a megpróbáltatással. „Mindannyiunk nevében írom ezt, mert az Ön méltósága és bátorsága Franciaországnak és a világnak is erőt ad” – fogalmazott a francia elnök, aki külön megköszönte, hogy az asszony áldozatként minden nőért szót emelt és harcba szállt.

Gisele Pelicot férjét, Dominique Pelicot-t előző nap mondta ki bűnösnek a bíróság minden vádpontban felesége sorozatos megerőszakolása miatt, és a kiszabható legsúlyosabb, húszéves börtönbüntetést mérte ki rá.

Dominique Pelicot, az ügy fővádlottja csaknem egy évtizeden keresztül rendszeresen elkábította, megerőszakolta, valamint több tucat, interneten toborzott férfival megerőszakoltatta a feleségét, és a bűncselekményeket filmre vette. A férfi az eljárás során beismerte a bűncselekmények elkövetését. A több mint három hónapig tartó perben Pelicot-n kívül még további ötven, 26 és 74 év közötti vádlott ellen ugyanazért a bűncselekményért, azaz Gisele Pelicot sérelmére elkövetett súlyos nemi erőszak miatt indult eljárás, és a bíróság valamennyiüket bűnösnek találta. Túlnyomó többségüket – 47 vádlottat – bűnösnek mondtak ki nemi erőszak vádjában, két férfit nemi erőszak kísérletének vádjában, és további kettőt szexuális bántalmazás vádjában is.

Gisele Pelicot, aki mintegy kétszáz alkalommal lett nemi erőszak áldozata 2011 és 2020 között, maga nem akarta, hogy a pert zárt ajtók mögött folytassák le, mégpedig azért, hogy „végre a másik fél szégyellje magát”.

„Úgy döntöttem, nem fogom szégyellni magam, én nem tettem semmit rosszat. Ők azok, akiknek szégyellniük kell magukat”

– jelentette ki októberben, amikor azt is hangsúlyozta, döntése nem a bátorságról szól, hanem inkább arról az elszántságról, hogy változtasson a dolgokon. „Ez nemcsak az én harcom, hanem mindenkié, aki nemi erőszak áldozata” – fogalmazott.

Ragaszkodott hozzá, hogy az ellene elkövetett bűncselekmény-sorozatról készült felvételeket bemutassák az eljárás során, arra hivatkozva, hogy reméli, az ő kiállása erőt és bátorságot adhat más nőknek is, hogy ne hallgassanak az őket érő bántalmazásokról. Gisele Pelicot-t minden nap hatalmas tapssal fogadta a per közönsége a bíróság előtt, míg a vádlottak arcukat eltakarva, kapucniban, a közönség huhogása közepette mentek be a tárgyalóterembe.

Utolsó megszólalásakor a perben Gisele Pelicot azt mondta: „szeretné, ha a macsó, patriarchális, a nemi erőszakot elbagatellizáló társadalom megváltozna”. A sértett szerint ez a per a gyávaság elleni per, s úgy vélte, hogy mind az 51 vádlott egyformán bűnös.

A sorozatos megerőszakolásokra azután derült fény, hogy Dominique Pelicot-t 2020-ban egy áruházban rajtakapták, amint egy nő szoknyája alá tette a mobiltelefonját. A rendőrség ezt követően házkutatást tartott a férfi otthonában, és a lefoglalt számítógépen több mint 20 ezer fényképet és videót találtak a felesége sorozatos megerőszakolásáról. A rendőrség szerint összesen 72 férfi járt a házaspár házában, ahol megerőszakolták az erős nyugtatók miatt öntudatlan Gisele Pelicot-t, de a nyomozás során nem tudtak mindenkit azonosítani.

A volt férje által tömeges nemi erõszak áldozatává tett Gisele Pelicot nyilatkozik az ügyvédei, Stéphane Babonneau (j) és Antoine Camus (b3) társaságában a dél-franciaországi Avignon bíróságán 2024. december 19-én, miután a volt házastársát, Dominique Pelicot-t a kiszabható leghossszabb börtönbüntetésre, húsz évre ítélték.