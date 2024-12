Terrortámadás! Karácsonyi ünneplők közé hajtott egy autós Magdeburgban, legalább két halott, több mint 60 sebesült

Marcel Reif, a magdeburgi városvezetés szóvivője azt mondta: egyelőre nem tudni részleteket, de feltehetően terrortámadás történt.

Matthias Schuppe, Szászország-Anhalt tartomány kormányának szóvivője az MDR regionális televízió- és rádiónak megerősítette a támadás tényét, hozzátéve, hogy a rendőrség terrorcselekmény miatt nyomoz.

Az N-Tv úgy értesült, hogy a cselekmény

A német hírtelevízió beszámolója szerint a rendőrség és a mentőszolgálat nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, a mentősök 60-80 különböző fokú sérült ellátását kezdték meg.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024