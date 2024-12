Orbán Viktor a magyar uniós elnökségről: Minden politikai vitát félretettünk, hogy a fontos ügyeket előre tudjuk vinni

A háborúk miatt soha nem látott biztonsági kihívások jellemezték a magyar soros elnökséget, és állandó az eszkaláció veszélye. Erről Orbán Viktor beszélt az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján, Brüsszelben. A miniszterelnök hangsúlyozta: az ukrajnai háborúban nem volt mozgástér, mert az unióban nincs erről konzenzus. Így a lehetőségek csak a kétoldalú együttműködési keretek közé korlátozódtak. Most is az asztalon van egy magyar karácsonyi tűzszüneti javaslat - tette hozzá a magyar kormányfő.

„A javaslat az asztalon van, az érintetteknek el kell dönteni, hogy mit akarnak kezdeni vele, vigyék vagy hagyják ott. Tehát nem hiszem, hogy bárkit meg kellene győzni bármiről. A magyar javaslat nem egy bonyolult politikai terv, a magyar javaslat egy nagyon egyszerű, emberi érzésből kiinduló javaslat”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hozzátette: Nem példátlan az európai történelemben akármilyen véres harcok is vannak, arra a néhány karácsonyi napra lehet tűzszünetet hirdetni, ez sikerült korábban ennél nagyobb háborúk esetében is Európában, ne öljék meg az emberek néhány napig egymást a frontvonalon karácsonykor, és csaeréljenek ki nagy számban foglyokat, néhány száz vagy ezer embert engedjenek haza a családjaikhoz azzal, hogy kicserélik őket egymással, hogy ott tudjanak lenni a családjukkal karácsonykor. Tudom, hogy a politikának vannak bonyolult szempontjai, de néha az egyszerű, jóérzésre alapozott javaslatoknak is kell adni vmennyi esélyt.

Az ukrajnai háborút illetően az Európai Unión belül nincs konszenzus, ezért mindent, amit a háború ügyében lehetett, azt nem a soros magyar elnökség nevében, hanem attól függetlenül, a kétoldalú diplomácia keretén belül kellett megtenni

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcsot követő sajtótájékoztatón pénteken Brüsszelben.

Orbán Viktor, a soros magyar EU-elnökség képviseletében Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta:

az ukrajnai háború a legfontosabb politikai kérdés, de ebben lényegében nem volt mozgástere, mert az Európai Unión belül nincs konszenzus, és ha nincs konszenzus, akkor nem lehet föllépni az Európai Tanács nevében. Jelezte: a karácsonyi tűzszüneti javaslatot sem a magyar elnökség keretében tették az asztalra.

Az elmúlt hat hónapban megerősödött bennem az a vélemény, hogy az Európai Unió sikerének, egyáltalán a túlélésének az egyetlen lehetséges módja, hogyha ambiciózussá teszi magát, ha nagy akar lenni, ha nagy dolgokra vállalkozik – tette hozzá Orbán Viktor.

A magyar kormányfő a rövidesen záruló soros magyar uniós elnökséget értékelve elmondta, a bővítéspolitikában a Nyugat-Balkán irányában régóta blokkolt ügyekben sikerült előrejutni, meg lehetett kezdeni a tárgyalásokat Albániával, tartottak három kormányközi konferenciát, és Szerbiával is elérhető közelségbe került egy kormányközi konferencia megszervezése.

Megtörtént a döntés Bulgária és Románia schengeni tagságáról, ami tíz-tizenhárom év óta volt napirenden, most pedig január 1-jétől be is következik – jegyezte meg.

Hozzátette: a magyar elnökség volt az első alkalom, hogy a 27 mezőgazdasági miniszternek sikerült megállapodnia a közös agrárpolitika jövőjéről, sikerült továbbá tető alá hozni egy nyilatkozatot a zsidó élet előmozdításáról és az antiszemitizmus elleni küzdelemről.

Nem volt vicc, amit az elnökségünk mottójául választottunk:

hogy mi is legyünk újra naggyá, vagyis tegyük Európát is újra naggyá. Ez az egyetlen útja a versenyképességnek és a túlélésnek

– fogalmazott Orbán Viktor.