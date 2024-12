Ötven kilométer hosszan szennyeződött a tengerpart a vasárnapi hajószerencsétlenségek miatt

Mintegy 2700 műszaki mentő és önkéntes vesz részt a kárelhárításban a Temrjuki és Anapai járások közötti partszakaszon – közölte a rendkívüli helyzetek minisztériuma.

Anapa üdülőhelyen és négy másik településen rendeltek el veszélyhelyzetet.

🔴2 Russian tankers carrying fuel oil, Volgoneft-212 and Volgoneft-239, are sinking in the Kerch Strait.

📽️Michal_Truty1 pic.twitter.com/PoOGulgeEA

