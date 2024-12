Hajóbalesetben sokan meghaltak Kongóban

Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság középső részén, a Fimi folyón kedden, a katasztrófában a helyi hatóságok közlése szerint legalább 25-en meghaltak, és több tucat utast még keresnek.

A kis hajó túlterhelt volt, a szerencsétlenséget is ez okozta – közölte David Kalemba, a térség folyami hajózásért felelős tisztviselője. A fedélzeten több mint százan tartózkodtak, és jelentős mennyiségű árut is szállított. A baleset Inongo városnál következett be, Kinshasától északkeletre. A halálos áldozatok között több gyermek is van.

A térségben – ahol kiemelt jelentősége van a folyami hajózásnak – ez már a negyedik hasonló tragédia volt idén. Júniusban 80-an, októberben 78-an haltak meg hajóbalesetben az országban.

A kiemelt kép illusztráció.