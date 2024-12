Donald Tusk szerint Ukrajnának semmi oka sincs arra, hogy engedményeket tegyen Oroszországnak az esetleges béketárgyalásokon

Ukrajnának semmi oka sincs arra, hogy engedményeket tegyen Oroszországnak abban az esetben, ha béketárgyalásokra kerülne sor, Lengyelország pedig jelenleg nem tervezi, hogy katonákat küldjön Ukrajnába – jelentette ki kedden, a nyugat-ukrajnai Lembergben (Lviv) tett látogatásán a lengyel miniszterelnök, miután tárgyalásokat folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Donald Tusk a sajtónak nyilatkozva kijelentette, hogy „Oroszországnak újra kellene gondolnia a cselekedeteit, hiszen ő támadta meg Ukrajnát”. Hangsúlyozta, hogy „ez csak úgy érhető el, ha Ukrajna a béketárgyalások kezdetéig is teljes körű támogatásban és szolidaritásban részesül”.

A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy „Lengyelországot és Ukrajnát nemcsak a mindkét országra jellemző mély igazságérzet, hanem geopolitikai érdekeik is összekötik, a lengyel és az ukrán emberek pedig mindenkinél jobban értik, hogy az Ukrajna ellen indított orosz agresszió igazságtalan”.

Nyugati békefenntartó katonák esetleges Ukrajnába küldéséről szólva Tusk azt mondta: „ennek feltételeit nagyon körültektintően és alaposan át kell gondolni, de az a legfontosabb, hogy mindent megtegyünk a jövőbeni béketárgyalások végső feltételeinek a kidolgozásáért Ukrajna és az egész európai kontinens biztonságának biztosítása szempontjából”.

„Ma Lengyelországban nem tervezzük, hogy katonákat küldjünk bárhová” – szögezte le.

Szólt arról is, hogy Ukrajna továbbra is számíthat Lengyelország segítségére a védekező háborúját és tervezett NATO-tagságát illetően, „ám ez a segítség nem terjedhet ki bármire, mert Lengyelország maga is fenyegetésnek és megosztó törekvéseknek van kitéve”. A NATO-csatlakozással kapcsolatban kijelentette: a tagsághoz vezető út nem lesz könnyű, de megígérte, hogy Lengyelország a január elsején kezdődő féléves európai uniós elnöksége alatt mindent igyekszik megtenni, ami tőle telhető, hogy elősegítse és felgyorsítsa ezt a folyamatot.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Donald Tusk lengyel kormányfő sajtótájékoztatót tart a nyugat-ukrajnai Lembergben 2024. december 17-én (Fotó: MTI/EPA/Makszim Maruszenko)