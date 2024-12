Bakondi György szerint a szíriai rezsim bukása újabb menekülthullámot is elindíthat

A szíriai rezsim bukását követően kérdéses, hogy demokratikus vagy erőszakos jövőt él-e meg az ország, de a legvalószínűbb, hogy újabb migráció indul meg Szíriából – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Bakondi György közölte: hatalmat átvevő csoportok ígérete szerint márciusig ideiglenes kormányt alakítanak, majd demokratikus választásokat írnak ki, ezzel szemben a rezsim megbukása óta több „erőszakra mutató körülmény” állt elő, s bizonytalan az állam sorsa.

Elmondta, az ország ma is amerikai, orosz és iráni befolyásolási övezetnek számít, hiszen a nyugatiak az Iszlám Állam állásait bombázták, az oroszok a rezsim után is maradhatnak, míg a jelenleg – a szintén szír célpontokat is támadó – Izraellel hadakozó irániak mindig is erős szerepet játszottak az ország életében.

Mint mondta, a „sokismeretlenes egyenlet” jövőbeni megoldása mutatja majd meg, hogy újabb menekülthullám indul-e meg az arab országból Európa felé, vagy esetleg a kontinensen lévő szírek megkezdik-e a visszatelepedést.

Az Európában élők jelentős része véleménye szerint a nyugodt élet reményében érkezett, s meg is találta számításait, így aggályos lehet hazatérésük a háború sújtotta országukba.

Bakondi György szerint könnyen lehet, hogy az Aszad-rezsimben szerepet vállalókkal és egyes népcsoportokkal megpróbálnak leszámolni, így a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy ismét tömegesen indulnak el menekültek Szíriából Törökország, majd a balkáni útvonalon Európa felé. Felidézte: 2015-ben is ezt az utat járták be a migránsok, akikkel ráadásul terrorcselekmények elkövetésében is részt vettek.

A főtanácsadó kiemelte:

annyi bizonyos, hogy a magyar kormány a körülmények fényében, időben fog dönteni a belbiztonság, a határbiztonság megerősítéséről.

Bakondi Györgyöt arról a Magyar Hang által közölt, később Magyar Péter, a Tisza párt elnöke által is megosztott és kommentált álhírről is kérdezték a műsorban, amely szerint Bassár el-Aszad menekülő szír elnök gépe állítólagosan Budapesten landolt.

Ezzel kapcsolatban a főtanácsadó leszögezte: az ilyen álhírterjesztés azért veszélyes, mert Aszadot több terrorista múlttal is rendelkező csoport keresi, így azt „éreztetni, hogy a kormányzat segítséget nyújt neki, potenciálisan fenyegetést jelent (…) a magyar emberekre” – hívta fel a figyelmet.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az álhír kapcsán arról is beszélt, hogy nemzetbiztonsági bizottság szerdán össze fog ülni e témában. A vizsgálatok lefolytatására azért van szükség, mert az elmenekült diktátor esetleges magyarországi megjelenése veszélyes csoportok érdeklődését kelthetik fel Magyarország iránt.

Közölte:

bár az álhírt lehozó újság elismerte hibáját, de a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem vonta vissza a hamis hírrel kapcsolatos megjegyzéseit.

Románia és Bulgária schengeni övezethez január 1-től történő csatlakozása kapcsán Bakondi György közölte: a tíz éve tartó tárgyalássorozat lezárása a magyar EU-s elnökség egyik legnagyobb sikere.

Mint mondta, mivel a csatlakozással az Európai Unió külső határa kitolódott, a migrációs fenyegetéssel nagyobb távolságból szembe lehet szállni, felszabadulnak magyar rendőri erők, emellett határellenőrzés nélkül lehet majd közlekedni az említett országok és Magyarország között, ami a gazdasági kapcsolatokat is megkönnyíti, erősíti.

Bakondi György szólt arról is, hogy Magyarország Ausztriával és Romániával segítséget fog nyújtani a bolgár külső határ megerősítéséhez.

