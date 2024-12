Feloszlatná a fegyveres csoportokat, és tagjaikat az állami hadseregbe integrálná az Aszad-rezsim hatalmát megdöntő HTS

Feloszlatják Szíriában a fegyveres csoportokat, és tagjaikat egy állami hadsereg soraiba fogják integrálni – közölte kedden az Aszad-rezsim hatalmát megdöntő Levantei Felszabadítási Szervezet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS).

Ezeket a harcosokat felkészítik majd arra, hogy a védelmi minisztériumhoz kerüljenek, és mindegyiküket a tárca törvényi felügyelete alá helyezik – mondta el Ahmed as-Saráa, a HTS főparancsnoka a helyi drúz közösséggel folytatott tanácskozásán.

Bassár el-Aszad volt elnök hatalmának megdöntése után az egykori kormányerők több ezer tagjának szolgálata megszűnt, illetve a szíriai hadsereg katonai képességeinek jelentős része eleve megsemmisült az izraeli csapások következtében. Az iszlamista HTS-en és szövetségesein kívül számos más fegyveres csoport aktív Szíriában, köztük kurd, illetve más, Törökország által támogatott milíciák is.

„Állami gondolkodásmódra van szükségünk, nem ellenzéki gondolkodásmódra” – jelentette ki a korábban Abu Mohammed al-Dzsúláni mozgalmi néven ismertté vált Saráa, hozzátéve, hogy az ország különböző népcsoportjainak együttéléséhez elengedhetetlen egy „társadalmi szerződés” annak érdekében, hogy biztosított legyen a „szociális igazságosság”.

A HTS arról is hírt adott, hogy Ahmed as-Saráa brit diplomatákkal találkozott Damaszkuszban. A megbeszélésen a HTS vezetője úgy magyarázta az elmúlt hetek szíriai történéseit, hogy „az elnyomott emberek győzelmet arattak egy bűnös elnyomó felett”.

A HTS közlése szerint az ilyen jellegű találkozók várhatóan egyre gyakoribbak lesznek Saráa és nyugati diplomaták között azzal a céllal, hogy feloldják a Szíriával szemben bevezetett szankciókat. A HTS közleményében hangsúlyozta: jogállamot kell kiépíteni, hogy helyreállítsák a biztonságot Szíriában. Ebben Nagy-Britannia fontos szerepet tölthet be. Az új vezetés azt szeretné elérni, hogy feloldják az összes szankciót, hogy az országból elmenekült emberek visszatérhessenek a hazájukba – tették hozzá.

A brit diplomatákkal folytatott találkozóról közzétett fotókon Ann Snow, a brit kormány szíriai különmegbízottja látható a HTS vezetőjével. David Lammy brit külügyminiszter vasárnap a BBC televíziónak nyilatkozva megerősítette, hogy London diplomáciai érintkezésben áll az Aszad-rezsimet megbuktató szíriai lázadócsoporttal, és bár a HTS továbbra is a brit kormány tiltólistáján szerepel, ez nem zárja ki, hogy diplomáciai érintkezésbe lépjenek a szerveződéssel.

Kedden német diplomatákkal találkozik Damaszkuszban az új szíriai vezetés, a tanácskozáson a szíriai átmenetről és a kisebbségek védelméről fognak egyeztetni – közölte a német külügyminisztérium. A berlini tárca szóvivője azt is közölte, hogy a német diplomácia damaszkuszi jelenlétének lehetőségeiről is egyeztetnek majd. Kiemelte azt is, hogy Németország szorosan figyelemmel kíséri a HTS-t a szervezet szélsőséges, az al-Kaida terrorszervezethez köthető ideológiai gyökerei miatt.

„Szíria nem válhat a külföldi hatalmak túszává, sem radikális erők kísérletévé. Tudjuk, hogy a HTS tagjai honnan jönnek, tisztában vagyunk az al-kaidás ideológiai gyökereikkel” – mondta el a német szóvivő, hozzátéve: „amennyire meg lehet állapítani, eddig megfontoltan jártak el, de majd a tetteik alapján fogják megítélni őket”.

„Az együttműködéshez arra van szükség, hogy biztosítsák az etnikai és vallási kisebbségek jogait, valamint tartsák tiszteletben a nők jogait is” – húzta alá a szóvivő.