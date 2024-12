Élve eltemetve – munkáltatóját perli az amerikai férfi

Gondatlanságra hivatkozva perli korábbi munkáltatóját egy iowai férfi, miután egy építkezésen ráborult az árokfal, majd húsz percig feküdt élve eltemetve a több tonnányi homok alatt.

Trevor Kilgore egy épíkezési cégnél dolgozott, ahol vízvezeték- szerelési feladatokat látott el. A baleset során egy nem megfelelően biztosított árok omlott be és temette maga alá. Az összeomlás következtében a férfi súlyos fizikai sérüléseket szenvedett, és a húsz perc, amit a homok fogságában töltött, a mentális egészségére is káros hatással voltak.

A férfi a bíróságra beadott indítványában gondatlanságra hivatkozva perelte be korábbi munkáltatóját. A panaszban hangsúlyozza, hogy a munkáltatója tisztában volt azzal, hogy az ásatás veszélyes, mégsem biztosított megfelelő védelmet a munkásai számára.

Kilgore emellett azt is hozzátette, hogy munkaadója nem tartotta be a biztonsági előírásokat, amelyekre ő többször is felhívta a figyelmet.

A keresetben a vállalkozó mellett más alperesek is szerepelnek, köztük a kivitelező, a vízvezeték-szolgáltató és az egyik munkatárs is, aki az árkot ásta. A perben a férfi kártérítést követel, de a pontos összeg nem került nyilvánosságra.

A kiememelt kép illusztráció.

Forrás: People