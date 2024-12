Videóra vette, ahogy a hajtóműbe csapódik egy madár – kényszerleszállást hajtott végre a gép New Yorkban

A 1722-es járat 19:20 után nem sokkal szállt fel a LaGuardiáról, és kevesebb mint két órával később kellett volna landolnia az észak-karolinai Charlotte Douglas nemzetközi repülőtéren. A gép azonban alig hagyta el Long Island partjait, amikor

a repülési radar adatai szerint eltérítették, és a JFK Nemzetközi Repülőtéren kellett landolnia – számolt be róla a The New York Post.

– közölte a New York-i és New Jersey-i Kikötői Hatóság.

A repülőgép – amelyet ekkor már csak a másodlagos hajtómű hajtott – biztonságosan landolt a JFK-n bármiféle baleset nélkül, tette hozzá a hatóság.

Egy utas által készített videó felvétel rögzítette azt a pillanatot, amikor a madár a hajtóműbe repült.

Getting video tonight of a bird strike on an American Airlines flight from LaGuardia ➡️ Charlotte Douglas. AA says plane landed safely at JFK, where maintenance will inspect. The 190 passengers & 6 crew members on board are uninjured. Passengers will depart again tomorrow AM. pic.twitter.com/0o5yMKpcad

— Vanessa Ruffes (@VanessaRuffes) December 13, 2024