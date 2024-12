Bakondi György szerint hosszú távon is jelentős siker Románia és Bulgária schengeni övezethez való csatlakozása

A magyar európai uniós elnökség egyik hosszú távon is jelentős sikere Románia és Bulgária csatlakozása a schengeni övezethez – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hétfőn a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György közölte, kitolódik a külső határőrizet a magyar határról; megállapodás született arról is, hogy a bolgár határon magyar, osztrák és román erők is részt vesznek majd a munkálatokban. Úgy fogalmazott, az uniós polgárok számára előnyös döntés született, ami amellett, hogy könnyen átjárhatóvá teszi az áruk és az emberek számára a román-magyar határt, a magyar nemzetpolitikában is jelentős siker.

A belbiztonsági főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés szükségessé teszi a vízumpolitika felülvizsgálatát is. Példaként említette azokat a külföldieket, akik legálisan érkeztek Bukarestbe tanulni vagy dolgozni, majd onnan illegálisan próbáltak Magyarországon keresztül Európa más országaiba bejutni. Rámutatott, a román-szerb határőrizet megerősítése is kulcsfontosságú a kérdésben.

Bakondi György kitért arra, hogy az a korábbi álhír, ami arról szólt, hogy a bukott szíriai elnök Magyarországra menekült, politikai és nemzetbiztonsági szempontból is kényes, mert akár terrorfenyegetést is jelenthet.

„Nehéz azt elképzelni, hogy emberi butaság vagy nem kellő körültekintés idézte elő a hírt, amit politikusok is terjesztettek és aminek kapcsán nemzetbiztonsági vizsgálatot rendeltek el” – jegyezte meg.

A migrációval összefüggésben Bakondi György jelezte, hogy az Európai Parlament megszavazta a migrációs paktum gyorsított bevezetésére vonatkozó előterjesztést. Azt mondta, ezzel a Magyarország szerint hatástalannak és veszélyesnek ítélt kvótarendszert és a migránstáborok bevezetését tennék lehetővé.

A főtanácsadó közlése szerint a görög térségben a migránsok számának jelentős növekedése látszik a múlt év hasonló időszakához képest. Hozzátette, mivel nem teljesen világos az, hogy mi következik Szíriában, így akár egy újabb jelentős migrációs hullámmal, vagy akár terroristák megjelenésével is számolni kell Európában.

Kiemelt kép: Határellenőrzés a Pocsaj és a romániai Biharfélegyháza közötti alkalmi átkelőhelyen 2017. február 18-án (MTI Fotó: Czeglédi Zsolt).