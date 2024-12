Ez lehetett az indíték a UnitedHealthcare vezérigazgatója elleni merényletnek

Joseph Kenny a WNBC televíziónak csütörtökön adott interjúban a nyomozás állásáról elmondta, hogy a Brian Thompson elleni december 4-i merénylettel gyanúsított Luigi Mangione és családja nem volt ügyfele a nagy biztosítónak,

Ebből a nyomozók arra következtetnek, hogy ez lehetett egy indíték – mondta a rendőri vezető. Hozzátette, a vizsgálat szerint a férfinak tudomása volt arról, hogy a UnitedHealthcare mikor és hol tartja éves befektetői gyűlését New Yorkban.

Az eddigi nyomozás arra is fény derített, hogy a közelmúltban súlyos hátsérülést szenvedett, ami teljesen megváltoztatta az életét.

A símaszkos december 4-én a kora reggeli órákban pisztollyal lőtt rá Brian Thompsonra, a biztosítótársaság vezérigazgatójára, majd kerékpárral távozott a helyszínről. A tetthelyen talált lövedékek hüvelyén a nyomozók vésett üzeneteket találtak, és egy hátizsákban játékpénzt.

Luigi Mangione, charged with second-degree murder, will be extradited to New York to face justice for the killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson. https://t.co/AhXOSvqA6j pic.twitter.com/ebZuD1fPiY

— SF Post (@SFPostOfficial) December 12, 2024