Király született: bemutatjuk Macron utolsó aduászát, az új francia kormányfőt

François Bayrou-t nevezték ki péntek délben kormányfőnek – jelentette be a köztársasági elnök hivatala, az Élysée-palota sajtóközleményben. A Mouvement Démocrate (MoDem) nevű centrista párt vezetője 73 évesen – ugyanabban az életkorban, mint a nemrég megbuktatott hivatali elődje, Michel Barnier – lett

Az erőteljes konzervatív gyökerekkel rendelkező – egy kis faluból származó, gyakorló katolikusként ismert – politikus több tucat történelmi és politikai könyv írója, közülük a legismertebb IV. Henrik francia királlyal foglalkozik.

Le 13 décembre 1553, Henri de Bourbon, plus connu en tant que Henri IV, voit le jour à Pau.

Il est le fils de la reine de Navarre, Jeanne, et d’Antoine de Bourbon.

Sa devise est « L’une protège l’autre », faisant ainsi référence à la France et à Navarre.#Histoire #CeJourLà pic.twitter.com/ADhxhUJuUI

