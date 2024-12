Szijjártó Péter: Újabb stratégiai mérföldkövet jelölt ki a magyar-török együttműködés

Minden korábbinál jobb a magyar-török kétoldalú együttműködés, ami soha nem hozott még ennyi hasznot a két országnak, ráadásul a felek most újabb stratégiai mérföldkövet jelöltek ki – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ankarában.

A minisztérium az MTI-nek eljuttatott csütörtöki közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a magyar békemisszió keretében Orbán Viktor kormányfő ezúttal Recep Tayyip Erdogan török elnökkel egyeztetett, ami azért is fontos, mert az elmúlt ezer nap folyamán Törökországhoz kötődik az egyetlen igazán sikeres közvetítési kísérlet az ukrajnai háborúban.

„Magyarország ezer napja ugyanazt az álláspontot képviseli. Bebizonyosodott, hogy nincs megoldás a harctéren, megoldás csak a tárgyalóasztalnál van, ezért mielőbb fegyverszünetre és béketárgyalásokra van szükség” – szögezte le.

Aláhúzta, hogy az ülésen a kétoldalú együttműködés kérdéseit is áttekintették, és örömmel állapították meg, hogy ez soha nem volt még ennyire szoros, soha nem hozott még ennyi hasznot a két országnak.

Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy idén fontos stratégiai mérföldkövet sikerült elérni azzal, hogy Magyarország lett az első olyan, nem szomszédos ország, ahova Törökország földgázt exportált, hazánk már 275 millió köbméternyit vásárolt.

„Ma az a megegyezés született, hogy ezt az együttműködést fenntartjuk, jövőre is érkezik török földgáz majd Magyarországra” – tudatta.

Illetve bejelentette egy újabb stratégiai mérföldkő kijelölését, szintén energetikai területen, méghozzá a kőolaj vonatkozásában.

„Az a megállapodás született, hogy Magyarország és Törökország vezető olajipari vállalatai, a Mol és a TPAO egy stratégiai együttműködést kezdenek, amelynek keretében lehetőség nyílik a Mol bevonására törökországi új kőolajmezők feltárásába, kitermelésébe, s lehetőség van arra, hogy a török olajtársaság is megjelenjen a magyar energiapiacon” – mondta.

„Ez tehát az az új stratégiai cél, amelyet a következő esztendőkben el kell érni” – tette hozzá.

A miniszter arról tájékoztatott, hogy a magyar-török együttműködés idén is a rekordokról szól, ugyanis ismét csúcsot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom.

„Az együttműködés újabb területekre is kiterjed, hiszen most már a bankközi együttműködés, illetve a vasútépítés terén történő együttműködés is ott van a listán” – hangsúlyozta.

Ezt követően kitért az energiabiztonság kérdésére is, és rámutatott, hogy Törökország nagymértékben hozzájárul Magyarország földgázellátásának biztonságához.

„A Török Áramlat vezetéken, Törökországon keresztül idén már több mint hétmilliárd köbméternyi gáz érkezett Magyarországra, ez bőven több mint egész tavalyi évben. Idén bebizonyosodott, hogy a Török Áramlat vezeték bírja a napi több mint húszmillió köbméteres forgalmazást, ez jó hír a következő időszak energiabiztonsága szempontjából” – jegyezte meg.

Végül arról is beszámolt, hogy megállapodás született azon intézkedések összehangolásáról, amelyek amiatt szükségesek, mert az Egyesült Államok jelenlegi kormányzata szankciós listára helyezte az orosz Gazprombankot.

„Magyarország és Törökország együttműködése tehát nagyon sok hasznot hozott és hoz (…) És látván a folyamatokat, a tendenciákat, nyugodtan mondhatjuk, hogy a következő esztendőben Magyarország még többet profitálhat majd ebből az együttműködésből, Törökországhoz hasonlóan” – összegzett.