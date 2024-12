Szijjártó Péter: Bulgária és Románia január elsejétől a schengeni övezet tagja lesz

A soros magyar európai uniós elnökség egyik fontos célkitűzése az volt, hogy még az év vége előtt pont kerülhessen a schengeni övezet bővítésére, és ez sikerült is, Bulgária és Románia január elsejétől a zóna része lesz – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy a soros magyar európai uniós elnökség egyik fontos célkitűzése az volt, hogy még az év vége előtt pont kerülhessen a schengeni övezet bővítésének „régóta rétestésztaként nyúló” ügyének végére.

„A mai napon ez sikerült. Bulgária és Románia január 1-ével a schengeni övezet tagja lesz. Ez a döntés a magyar nemzeti érdekeket is szolgálja” – szögezte le.

Majd kiemelte, hogy a magyar-román határon rögtön tíz új határkeresztező út nyílik meg január 1-jén, aminek köszönhetően a régióban élő közösségek családok, barátok a továbbiakban nem kényszerülnek hosszú kerülőkre.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés is újabb lendületet kap azáltal, hogy a kamionok hosszú várakozási idejének is vége lesz. „Ez azért is fontos, mert Románia az egyik legfontosabb exportpiaca a magyar gazdaságnak” – írta.

„Végre egy brüsszeli döntés, mely egy irányba mutat a magyar nemzeti érdekkel” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart az Európai Unió külügyminisztereinek luxembourgi találkozója után 2024. október 14-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka).