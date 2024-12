Két hónapnyi kóborlás után került haza az elveszett kutya

Diva, a Colorado Springsben élő kutya két hónappal ezelőtt tűnt el, és gazdája, Maria Rodriguez már kezdett lemondani arról, hogy valaha viszontlátja. A csoda azonban bekövetkezett: Divát Indiana államban fedezték fel egy út szélén kóborolva, 1931 kilométerre otthonától.

Egy segítőkész járókelő bevitte a kutyát egy állatorvosi rendelőbe, ahol miután leolvasták Diva chipjét, kiderült, hogy gazdája Coloradóban él.

Lost Dog from Colorado Walked Roughly 1,200 Miles to Indiana Before Being Reunited with Owners: ‘Happy She Is Home’ (Exclusive) https://t.co/ZxHWRIqIJA

— People (@people) December 9, 2024