Irán legfőbb politikai és vallási vezetője szerint az Egyesült Államok és Izrael tervelte ki a szíriai elnök hatalmának megdöntését

Irán legfőbb politikai és vallási vezetője szerint a szíriai elnök hatalmának megdöntése bizonyíthatóan az Egyesült Államok, Izrael, illetve egy másik, Szíriával szomszédos ország tervének műve volt.

„Nem lehet kétség afelől, hogy ami Szíriában történt, az egy amerikai-cionista közös terv eredménye volt” – jelentette ki Ali Hamenei ajatollah az iráni állami rádió szerdai jelentése szerint.

Hamenei szerint Iránnak bizonyítékai is vannak arra, hogy a szíriai hatalomváltást főleg amerikai és izraeli parancsnoki központokban készítették elő. Elmondta azt is, hogy „egy Szíriával szomszédos ország” kormánya is „egyértelműen szerepet játszott”, és továbbra is ezt teszi, de a fő kitervelő az Egyesült Államok és Izrael volt. A szomszédos országot nem nevezte meg.

Bassár el-Aszad volt szíriai elnök hatalmát a Hajat Tahrír as-Sám (HTS) nevű fegyveres csoport vezette villámoffenzíva során döntötték meg múlt héten. Az Aszad vezette szíriai rezsim Irán egyik kulcsfontosságú szövetségese volt, Teherán dollármilliárdokkal támogatta az előző damaszkuszi vezetést a polgárháború évei alatt. Bassár el-Aszad Moszkvába menekült, Szíriában pedig átmeneti kormány alakult, amelynek élére Mohamed el-Basírt, Idlíb tartomány ellenzéki kormányzatának vezetőjét nevezték ki.

Ali Hamenei szerdán arról is beszélt, hogy az Irán vezette szövetség erősödni fog a térségben.

„Minél nagyobb nyomást helyeznek rá, az ellenállás annál jobban megerősödik. Minél több bűnt követnek el, az ellenállás annál elszántabb lesz. Minél inkább küzdenek ellene, annál nagyobb területre fog kiterjedni” – mondta az iráni vezető.

Kiemelt kép: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője a nemzethez szól Teheránban (Fotó: MTI/EPA/A legfőbb iráni vezető hivatala).