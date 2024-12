Több mint harminc szerbiai egyetemi karon tiltakoznak a hallgatók az újvidéki tragédia miatt

A szerbiai állami egyetemek mindegyikén, a létező 64 egyetemi kar több mint felén tiltakoznak a hallgatók, mert a november 1-jén, az újvidéki vasútállomáson történt tragédiát követően még mindig nem találták meg a felelősöket, nem mondtak le azok, akiket a hallgatók szerint politikai felelősség terhel, és nem hozták nyilvánosságra az építkezéssel összefüggő dokumentumokat.

A diákokhoz több helyen a tanárok is csatlakoztak. A tiltakozók lezárták az egyetemi karok épületeit, a helyszínen is éjszakáznak, önkéntesek és szimpatizánsok biztosítják számukra a szükséges ellátást.

A hallgatók azt szeretnék, ha a hatóságok mihamarabb kiderítenék, mi okozta az újvidéki vasútállomás előtetőjének a leszakadását, amely 15 ember halálához vezetett. Azt hangsúlyozták, hogy mindaddig folytatják a tiltakozást, amíg nem teljesülnek a követeléseik.

„A félévet lehet pótolni, a 15 emberéletet nem”

– olvasható azokon a plakátokon, amelyek az egyetemeken megjelentek. A tiltakozókról és követeléseikről készült felvételek elárasztották a közösségi médiát.

A tragédia miatt november elején azonnal tiltakozásba kezdett az ellenzék, amely azt követeli, hogy a hatóságok tartóztassák le a felelősöket, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részt vevő cégekkel kötött szerződéseket, valamint mondjon le a miniszterelnök és Újvidék polgármestere.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter és a pályaépítésért és fenntartásért felelős vállalat azt közölte, hogy a szóban forgó előtető nem volt része a felújítási munkának, viszont számos, azóta készült felvétel tanúsága szerint közben módosítottak a szerkezetén, és további terhelésnek tették ki a hat évtizede épült szerkezetet.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban idén is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, az ügy miatt előzetes letartóztatásba is helyezték, de már szabadon bocsátották.

Slavica Djukic-Dejanovic oktatási miniszter szerint a politikának semmi keresnivalója nincs az egyetemeken, a diákoknak tanulniuk kellene, nem tiltakozni.

A diákokat támogatásukról biztosították a mezőgazdasági termelők is, akik más miatt akarnak pénteken országos tiltakozásba kezdeni. A gazdaszervezetek tájékoztatása szerint a mezőgazdasági minisztérium a napokban mintegy 250 termelőt értesített arról, hogy passzív státuszba helyezi a gazdaságukat, ami azt jelenti, hogy nem kaphatna semmilyen támogatást vagy hitelt. A gazdák szerint azok ellen lépett így fel a kormány, akik korábban a szerbiai lítiumbányászat elleni tüntetéseken is részt vettek.

A lítiumkitermelés ellen azért kezdtek tiltakozásba szerbiai környezetvédők, ellenzéki politikusok és civilek, mert véleményük szerint a nyersanyag bányászata jelentős természeti károkat okozna a nyugat-szerbiai Jadar folyó völgyében.