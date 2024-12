Szijjártó a Trump-találkozó után: Aranykor előtt áll a magyar–amerikai politikai kapcsolatrendszer

Donald Trump elnökké választásával minden korábbinál jobb viszony alakulhat ki Magyarország és az Egyesült Államok között – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a georgiai kollégájával tartott sajtótájékoztatóján az előző napi amerikai útjával kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy hosszan, körülbelül három órán át egyeztettek Donald Trump megválasztott elnökkel, illetve Mike Waltz kijelölt nemzetbiztonsági tanácsadóval és a kormányzati hatékonyságért felelős új minisztérium vezetésére kijelölt Elon Muskkal.

„Gratuláltunk is természetesen a megválasztott elnöknek, hiszen ez volt az első személyes találkozás a miniszterelnök úr és az elnök úr között a választás óta” – tudatta.

„A miniszterelnök úr és a megválasztott elnök folyamatosan kapcsolatban voltak akkor is, mikor Donald Trump nem volt elnök, a választási kampány alatt is, és azóta is beszéltek egymással többször telefonon. Tehát az, hogy közöttük van konzultáció, és az rendszeres, az teljesen természetes dolog” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a találkozó jelentőségét az is növelte, hogy a világgazdaság átalakulásának egyik fő hatásaként a digitalizáció, a mesterséges intelligencia meghatározó szerepet játszhat a jövőben abban, hogy melyik országnak milyen helye lesz a világgazdaságban. Márpedig szavai szerint ezen új technológiák elterjesztésében Elon Musknak, valamint a hozzá köthető vállalatbirodalomnak komoly szerepe van és lesz is a jövőben.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy most esély kínálkozik arra, hogy minden eddiginél jobb politikai kapcsolat jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.

„Ha ennek a beszélgetésnek a tanulságaira kíváncsiak, (…) akkor azt tudom önöknek mondani, hogy a magyar–amerikai politikai kapcsolatrendszer aranykor előtt áll” – fogalmazott.

„Én azt gondolom (…), hogy nem véletlenül örültek a világ békepárti erői, nem véletlenül örültek azok, akik a békéért szorítanak Ukrajnában, hogy Donald Trump elnök megnyerte ezt a választást” – húzta alá.

A miniszter végül fontosnak nevezte, hogy 2025. január 20-áig senki ne hozzon az Egyesült Államokban vagy Európában olyan felelőtlen döntést, amely a béketeremtést ellehetetlenítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthatna el. Úgy vélte ugyanakkor, hogy mivel még zajlik a háború, fokozni kell a magyar békemisszió erőfeszítéseit.

„A múlt héten miniszterelnök úr volt a Szentatyánál. Én voltam Moszkvában, és voltam Washingtonban, Máltán is bonyolítottunk találkozókat. Most miniszterelnök úrral jártunk Floridában, és ennek a hétnek is lesz még olyan eseménye, legalább kettő, ami a magyar békemisszió részét fogja képezni, egy holnap, egy pedig holnapután” – tájékoztatott.