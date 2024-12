Közel-kelet szakértő a hirado.hu-nak: Még a felkelők sem számítottak ilyen gyors összeomlásra Szíriában

Bármilyen rezsim is kerül most hatalomra Szíriában, abban lesz érdekelt, hogy védje a keresztényeket és fenntartsa velük a jó kapcsolatot - jelentette ki Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója a hirado.hu-nak. A Közel-Kelet szakértő elárulta, a Szíriában most kialakult helyzet nem érte váratlanul, mert megvoltak az előjelei az Aszad-rezsim bukásának, arra azonban szerinte még a felkelők sem számítottak, hogy ilyen gyorsan végbemegy a fordulat az országban.

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap virradóra elhagyta Damaszkuszt és ismeretlen helyre távozott Bassár el-Aszad szíriai elnök, miután a lázadók sikeresen elfoglalták a fővárost. Sayfo Omar szerint több tényező vezetett az elnök bukásához: egyrészt az oroszokat, akik korábban támogatták Aszadot, jelenleg lefoglalják az Ukrajnában zajló események, valamint a libanoni Hezbollahot is meggyengítették az Izraellel vívott harcok, ezért ők nem tudtak segítséget nyújtani a kormányerőknek, másrészt a gazdaság annyira kivéreztette a lakosságot, köztük a katonákat is, akiknek egy havi zsoldja egy heti élelmüket sem fedezte, hogy végül a hadsereg sem állt ki különösebben a rezsim mellett. Kapcsolódó tartalom Elfoglalták a felkelők Damaszkuszt “Egy olyan országban, ahol a lakosság 90 százaléka szó szerint éhezik, ki várhatja el, hogy kiálljon Aszadért?” – tette fel a kérdést a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója Fotó: Gyurkovits Tamás A szakértő úgy látja, sokan aggódnak most amiatt, hogy a felkelők magját olyan szervezetek alkotják, mint például az al-Kaidás múlttal rendelkező Haj’at Tahrír as-Shám, szerinte azonban ők az elmúlt szűk évtizedben sokat konszolidálódtak és bár Szíriában élő keresztények úgy tartották, hogy inkább Aszad maradjon hatalmon, különben a „lefejező iszlamisták” jönnek helyette, ez nem így lesz. Sayfo Omar szerint a szír társadalom nagyon összetett, így ahhoz, hogy bárki képes legyen stabilan, nem csak pusztán nyers erővel uralni az országot, ahhoz szüksége van a kiegyezésre a különböző felekezetekkel. „Őszinteségből vagy taktikából, de az iszlamista erőknek most az az érdeke, hogy a szír keresztényeknek a lehető legjobb dolguk legyen és ne érezzék magukat üldözve, ezzel is bizonyítva a nemzetközi közvélemény felé, hogy nem jelentenek senki számára fenyegetést.” – jelentette ki Sayfo Omar. A Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója a hirado.hu-nak arról is beszélt, szerinte nem fenyeget újabb migrációs hullám, mert az Aszad-rezsim bukása Törökország számára új lehetőséget nyújt, hiszen az országból elmenekült több millió ember jelentős része kormányellenes volt, akiket jogi eszközökkel és az ingatlanjaik államosításával is akadályoztak a hazatérésükben. Szerinte a törököknek most az az elsődleges céljuk, hogy a területükön lévő mintegy 3,6 millió szír menekültet minél előbb visszaküldjék a hazájukba. Kiemelt kép: Szíriai lázadók ünnepelnek Damaszkuszban 2024. december 8-án, miután a felkelõk megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányát. Bassár el-Aszad ismeretlen helyre távozott a fõvárosból.MTI/AP/Huszein Malla