Így ünnepelte Damaszkusz a diktátor bukását

A szíriai elnök ismeretlen helyre távozott Damaszkuszból. Ezt az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja jelentette be ma hajnalban. Ezt nemrég Moszkvában is megerősítették, de azt továbbra sem tudni, hogy jelenleg hol tartózkodik Bassár el-Aszad. Megjelentek olyan hírek is, hogy a menekülő elnök repülőgépét lelőtték, de erre sincs még bizonyíték. Közben Szíria-szerte Bassár el-Aszad elnök bukását ünneplik az utcákon, a fővárosban viszont kijárási tilalmat rendeltek el a felkelők.

Egy tankra másztak fel a férfiak Damaszkuszban, így ünnepelték az Aszad-kormány bukását. Az elhaladó autósok dudálva üdvözölték őket. A szír fővárosban lövéseket lehetett hallani, azonban nem másokra, hanem a levegőbe tüzeltek örömükben a fegyveresek. Azaz városában hatalmas torlódást okozott az ünneplés, azonban ezt most kevesen bánták: a szír zászlókat lengető emberek boldogan kiabáltak. A dzsihadista lázadók vasárnapra teljesen irányításuk alá vonták Damaszkuszt, ezzel mindössze 11 nap alatt megdöntötték az országot 24 éve vezető Bassár el-Aszadot uralmát. Sajtóhírek szerint a megbuktatott elnök repülőgépével ismeretlen helyre távozott. A lázadók az állami televízióban is beolvasták üzeneteiket. „Először is Isten nevében és segítségével Damaszkusz városát felszabadítottuk és a zsarnok Bassár el-Aszad kormányát megdöntöttük. A rendszer által bebörtönzött foglyokat szabadon engedtük. Arra kérjük minden fivérünket, minden dzsihadistát, minden polgárt, hogy vigyázzanak a szír állam tulajdonára. Éljen sokáig Szíria!” – mondták a dzsihadisták. Kapcsolódó tartalom Valószínű, hogy lezuhant a szír elnök gépe, írja a Reuters Bashar al-Aszad szíriai elnök repülőgépe váratlanul irányt változtatott, majd eltűnt a radarokról. A bejelentés után országszerte elkezdték az Aszad-szobrok ledöntését. A miniszterelnök nem menekült el, azt mondta, szeretné biztosítani a kormányzás folytonosságát. „Otthon vagyok és nem tervezem a távozást azért, mert én ehhez az országhoz tartozom és nem ismerek más államot ami a hazám lehetne” – fogalmazott Mohammed Gázi al-Dzsaláli kormányfő. A miniszterelnököt ugyanakkor még a reggeli órákban egy hotelba vezették a lázadók, hogy átadja nekik a hatalmat. Az Aszad-kormány váratlanul gyors bukása az egész világot megdöbbentette, a legtöbb ország még nem reagált a lázadók sikerére. Nem úgy Izrael, amely máris tankokat és katonákat vezényelt a Golán-fennsíkra. Tel-Aviv szerint nem akarnak beavatkozni a szíriai eseményekbe, csak azt szeretnék biztosítani, hogy senki se léphessen át Szíriából Izraelbe, tartozzon bármelyik oldalhoz. „Néhány óránként újra át kell értékelnünk a helyzetet. Jelenleg minden új esemény gyökeres változást jelenthet” – mondta Herci Halevi izraeli vezérkari főnök. Sajtóhírek szerint Törökország üdvözli a lázadók győzelmét, habár Ankarában attól tartanak, hogy az észak-kelet Szíriát uraló kurdok előretörhetnek, amíg meg nem szilárdul az új kormány hatalma. Az Egyesült Államok is folyamatosan figyeli a történéseket. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Aszad elhagyta az országát, miután Oroszország már nem akarta tovább védelmezni. A megválasztott amerikai elnök szerint az oroszoknak nem volt okuk közbeavatkozni, az ukrajnai háborúban ugyanis jelentős veszteségeket szenvedtek. Bassár el-Aszad és elődei több mint 50 évig irányították Szíriát. Az elnök ellen már 2011-ben kitört egy lázadás, amit végül orosz és iráni segítséggel megfékeztek, az ország feletti teljes irányítást azonban sosem sikerült visszaszereznie a kormánypárti erőknek. Kapcsolódó tartalom A francia elnök és a német kancellár üdvözölte a szíriai elnök bukását Bassár el-Aszad szíriai elnök bukása mindenekelőtt jó hír, mert uralma alatt a szíriai nép szörnyű szenvedést volt kénytelen átélni – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár. Kiemelt kép: Szíriai lázadók ünnepelnek Damaszkuszban 2024. december 8-án, miután a felkelők megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányát (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)